Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Дмитро Ганжа загинув у боях на Запорізькому напрямку

13 січня стало відомо, що війна обірвала життя молодшого наукового співробітника Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького Дмитра Павловича Ганжі. Він ніс службу в лавах Львівської 125 бригаді ТрО.

На фронт пішов добровольцем з перших днів війни. Три роки на фронті.

Ми будемо пам’ятати його як героя, який віддав своє життя заради нашого майбутнього. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким. Світла пам'ять і вічна слава Герою!

– написали колеги Дмитра Ганжі.

Героя Дмитра Ганжу поховають у Львові, панахида пройде 13 січня в храмі Святої Софії – Премудрості Божої.

Що відомо про Героя

Дмитро Ганжа народився в 1979 у Краматорську. Працював у відділі науково-експозиційної роботи Львівської національної галереї мистецтв.

Дмитрові пощастило зустріти своє кохання Олену, з якою вони створили сім'ю.



У 2022 році Дмитро Ганжа не залишився осторонь біди та пішов до війська. Він служив у Львівській 125 бригаді ТрО, 219 батальоні, 1-й стрілецькій роті.

Вічна пам’ять і слава Героєві України Дмитрові Ганжі!