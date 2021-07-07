Однако ломалась также и военная техника, которую производил завод, который контролировал Петр Порошенко и его партнеры по бизнесу. Об этом рассказал журналист-разведчик Дмитрий Гнап.
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Речь идет о компании "Богдан Моторс", где производились санитарные автомобили "Богдан" на базе китайских джипов. Половина этих автомобилей сломались в первые 3 месяца эксплуатации на фронте.
Гнап прокомментировал коррупционную схему Порошенко
Гнап подчеркнул, что следователи Государственного бюро расследования пойдут по американской схеме расследования таких коррупционных преступлений.
Очевидно, главой следственной пирамиды в этой истории, то есть человеком, который давал указания, согласовывал и воплощал в жизнь эту коррупционную схему, был Петр Порошенко,
– подчеркнул журналист.
По его словам, если задержанный Шандро начнет давать показания, то ГБР получит достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении Порошенко. Без ведома и санкций тогдашнего президента, схемы не могли реализовываться.
Он предположил, что история будет похожей, как с Виктором Медведчуком, который тоже не без поддержки Порошенко обогатился. "Порошенко может повторить судьбу Медведчука и, фактически, попасть под домашний арест. У него начнутся абсолютно заслуженные проблемы с законом", – заметил Гнап.
Дело в отношении "Кузни на Рыбальском": что известно
- 7 июля Печерский суд вынес приговор директору "Кузни на Рыбальском".
- Его подозревают в сговоре с другими должностными лицами и способствовании поставке военной техники низкого качества в наши подразделения.
- Кроме того, 6 июля Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
Дмитрий Гнап рассказал о коррупционной схеме Петра Порошенко: смотрите видео