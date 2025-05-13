Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дмитрия Губерниева в интервью российским СМИ.

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Какие ключевые проблемы России озвучил Губерниев

Известный российский комментатор и советник министра спорта страны-агрессора Дмитрий Губерниев неожиданно озвучил правду о пренебрежительном отношении к человеческим свободам и жизни в России.

Он перечислил ряд проблем, которые, по его мнению, характерны для российского общества. В частности он упомянул "раболепие и чинопочитание".

Главные проблемы России? Их же, как известно, две: дураки и дороги. Можно еще добавить раболепие и чинопочитание. Проблемы в спорте схожи с проблемами страны. Спорт – большая часть нашей жизни, поэтому все те проблемы, которые есть в стране, проецируются на спорт. Вопрос, что делать с этими проблемами – извечный. Надо жить и работать, только и всего,

– заявил Губерниев.

Он также отметил, что в России "ценность человеческой жизни и здоровья минимальны".

К слову, СМИ отмечают, что Россия может столкнуться с внутренними политическими вызовами после окончания войны в Украине. Потенциальным источником нестабильности для режима Путина могут стать военные, которые вернутся с фронта.