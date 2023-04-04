Калюжный был так называемым "начальником" предприятия "АлчевскТепло". О смерти коллаборанта пишут в соцсетях, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Мелитополе взорвался автомобиль: коллаборант Зубарев погиб, – источники
Как погиб коллаборант Дмитрий Калюжный
По предварительной информации, Калюжный во время отключения света поехал домой и пытался запустить генератор, который похитил с предприятия "АлчевскТепло". Но в результате этого коллаборанта убило током.
В соцсетях говорят о смерти Калюжного / Скриншот
К тому же смерть Калюжного подтвердили в компании "Луганскгаз". Они заявили, что умер якобы "настоящий патриот отечества, хороший специалист, которого уважали в коллективе".
Как выглядел Дмитрий Калюжный / фото "Луганскгаз"
Смерть других предателей Украины
- В Мелитополе утром 3 апреля прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что взорвался автомобиль одного из предателей. Пропагандисты уже заявили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, занимавший должность "главы" администрации поселка Акимовка.
- Позже источники 24 Канала сообщили, что коллаборант погиб.
- Также в центре Мелитополя 14 марта раздался мощный взрыв. Позже стало известно, что в результате этого погиб местный коллаборант Иван Ткач.
- В прошлом году в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии. Это произошло во время совещания так называемого "народного мэра" с предателями из силовых структур.