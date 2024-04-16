Стоит отметить, что смерть Дмитрия Капранова стала очень внезапной как для членов его семьи, так и для всех украинцев. Ранее врачи уверяли, что со здоровьем одного из братьев Капрановых было все в порядке.

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Где состоится прощание с Дмитрием Капрановым

В заметке Виталия Капранова, брата-близнеца Дмитрия Капранова, а также их родных сообщается, что писатель будет похоронен в четверг, 18 апреля.

Отпевание состоится в Михайловском соборе в Киеве, после чего состоится захоронение на Байковом кладбище в том же городе. Начало церемонии запланировано на 11:00.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Капранова. Светлая память.

Дмитрий Капранов внезапно умер 16 апреля