Стоит отметить, что смерть Дмитрия Капранова стала очень внезапной как для членов его семьи, так и для всех украинцев. Ранее врачи уверяли, что со здоровьем одного из братьев Капрановых было все в порядке.
К теме Умер писатель, публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов
Где состоится прощание с Дмитрием Капрановым
В заметке Виталия Капранова, брата-близнеца Дмитрия Капранова, а также их родных сообщается, что писатель будет похоронен в четверг, 18 апреля.
Отпевание состоится в Михайловском соборе в Киеве, после чего состоится захоронение на Байковом кладбище в том же городе. Начало церемонии запланировано на 11:00.
Дмитрий Капранов внезапно умер 16 апреля
- На фейсбук-странице Братьев Капрановых 16 апреля появилось сообщение, что их семью охватило горе. В возрасте 56 лет неожиданно ушел из жизни один из братьев Капрановых – Дмитрий.
- Друг и коллега Капранова Саша Лирник рассказал, что Капранов имел проблемы с сердцем и умер от сердечного приступа. Лирник также отмечал, что ранее врачи уверяли, что со здоровьем Дмитрия было якобы все нормально.
- Лирник также вспомнил, что за два дня до смерти Дмитрия они виделись, шутили и все было хорошо. Однако теперь отмечает, что теперь ему горько от потери и он не может подобрать слова.
- Стоит отметить, что Дмитрий Карпанов был известен как писатель, историк, публицист и общественный деятель. Вместе со своим братом Виталием они вели ютуб-канал посвященный истории Украины "имени Т.Г. Шевченко". Также братья являются авторами книги "Рисованная история независимости Украины".
- Братья Дмитрий и Виталий Капрановы вступили в полк "Азов" и защищали Киев от российских оккупантов в легкой пехоте. Впоследствии, как рассказали братья, их руководство предложило им работу по специальности, связанную с прессой, на что они откликнулись. Подробнее о биографии Дмитрия Капранова – читайте в материале.