Варто зазначити, що смерть Дмитра Капранова стала дуже раптовою як для членів його родини, так і для всіх українців. Раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям одного з братів Капранових було все гаразд.
До теми Помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов
Де відбудеться прощання з Дмитром Капрановим
У дописі Віталія Капранова, брата-близнюка Дмитра Капранова, а також їхніх рідних повідомляється, що письменник буде похований у четвер, 18 квітня.
Відспівування відбудеться у Михайлівському соборі в Києві, після чого відбудеться поховання на Байковому кладовищі в тому ж місті. Початок церемонії заплановано на 11:00.
Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня
- На фейсбук-сторінці Братів Капранових 16 квітня з'явилося повідомлення, що їхню родину охопило горе. У віці 56 років несподівано пішов із життя один із братів Капранових – Дмитро.
- Друг і колега Капранова Сашко Лірник розповів, що Капранов мав проблеми із серцем і помер від серцевого нападу. Лірник також наголошував, що раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям Дмитра було нібито все нормально.
- Лірник також пригадав, що за два дні до смерті Дмитра вони бачилися, жартували й все було добре. Однак тепер зазначає, що тепер йому гірко від втрати й він не може підібрати слова.
- Варто зазначити, що Дмитро Карпанов був відомий як письменник, історик, публіцист та громадський діяч. Разом зі своїм братом Віталієм вони вели ютуб-канал присвячений історії України "імені Т.Г. Шевченка". Також брати є авторами книги "Мальована історія незалежності України".
- Брати Дмитро та Віталій Капранови вступили в полк "Азов" й захищали Київ від російських окупантів в легкій піхоті. Згодом, як розповіли брати, їхнє керівництво запропонувало їм роботу за фахом, пов'язану з пресою, на що вони відгукнулися. Детальніше про біографію Дмитра Капранова – читайте у матеріалі.