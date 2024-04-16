Варто зазначити, що смерть Дмитра Капранова стала дуже раптовою як для членів його родини, так і для всіх українців. Раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям одного з братів Капранових було все гаразд.

До теми Помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов

Де відбудеться прощання з Дмитром Капрановим

У дописі Віталія Капранова, брата-близнюка Дмитра Капранова, а також їхніх рідних повідомляється, що письменник буде похований у четвер, 18 квітня.

Відспівування відбудеться у Михайлівському соборі в Києві, після чого відбудеться поховання на Байковому кладовищі в тому ж місті. Початок церемонії заплановано на 11:00.

Редакція 24 Каналу висловлює свої найщиріші співчуття рідним та близьким Дмитра Капранова. Світла пам'ять.

Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня