Об ужасах и осознании плена рассказал Дмитрий Козацкий с позывным "Орестом", передает 24 Канал. Напомним, что из российского плена его удалось вернуть 22 сентября 2022 года.

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Давление на украинских военных началось сразу

Дмитрий рассказал, что жестокое отношение россиян началось с момента, когда военные вышли из "Азовстали" и их начали осматривать. К слову, присутствие "Красного креста" при выходе азовцев было достаточно условным.

"Я почему-то думал, что "Красный крест" будет смотреть, чтобы все было нормально. Но "Красный крест" зашел и сразу у*бал (ушел – 24 Канал), как они и всегда делают, мол, мы ничего не видим", – подчеркнул "Орест".

Нравственное и не только давление на украинских военных продолжалось по дороге к Еленовке. Затем Дмитрия с побратимом распределили в другой барак, где были другие азовцы, в том числе друзья Дмитрия.

По словам "Ореста", он даже не мог подумать, что может произойти подобный теракт. После трагедии в Еленовке восприятие плена изменилось.

Я не отчаялся, просто меня было такое мировоззрение, что, может, нас и дольше продержат, но главное просто дождаться момента выхода. После теракта я понял, что главное не дождаться – главное дожить до обеда. Это ключевое изменение в понимании плена,

– рассказал Дмитрий Казацкий.

Убийство военных в Еленовке

Террористический акт, который совершили российские оккупационные войска в ночь на 29 июля 2022 в поселке Молодежном Еленовского поселкового совета против украинских военных – защитников "Азовстали" в Мариуполе.

В результате взрывов на территории бывшей Волновахской исправительной колонии № 120, где содержали украинских защитников, подтверждена гибель 53 военных, более 130 были ранены.

Большой обмен военнопленными

В среду, 3 января, состоялся самый масштабный обмен пленными. Кирилл Буданов, как руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными, рассказал, что домой из российского плена вернулись защитники острова Змеиный, Чернобыльской атомной станции, которые еще с первых дней попали в плен врага.

Вернуть также удалось защитников "Азовстали", пограничников, полицейских, нацгвардейцев и воинов ВСУ. Следует отметить, что из вражеского плена освободили последнюю девушку-морпеха – боевая медикиня Галина Федишин.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– заметил Кирилл Буданов.

Все уволены военные в плохом состоянии. Почти все защитники подверглись пыткам российских оккупантов. Теперь им предстоит длительное лечение и реабилитация.

Заметим, что уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести еще один обмен пленными.