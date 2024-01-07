Про жахи та усвідомлення полону розповів Дмитро Козацький із позивним "Орест", передає 24 Канал. Нагадаємо, що з російського полону його вдалося повернути 22 вересня 2022 року

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Тиск на українських військових почався одразу

Дмитро розповів, що жорстоке ставлення росіян почалося з моменту, коли військові лише вийшли з "Азовсталі" та їх почали оглядати. До слова, присутність "Червоного хреста" під час виходу азовців була доволі умовною.

"Я чомусь думав, що "Червоний хрест" буде дивитися, щоб все було нормально. Але "Червоний хрест" зайшов і одразу у*бав (пішов – 24 Канал), як вони і завжди роблять, мовляв, ми нічого не бачимо", – наголосив "Орест".

Моральний та не лише тиск на українських військових продовжувався дорогою до Оленівки. Далі Дмитра з побратимом розподілили в інший барак, де були інші азовці, зокрема друзі Дмитра.

За словами "Ореста", він навіть не міг подумати, що може відбутися подібний теракт. Після трагедії в Оленівці сприйняття полону змінилося.

Я не втратив надію, просто мене був такий світогляд, що, може, нас і довше протримають, але головне просто дочекатись моменту виходу. Після теракту я зрозумів, що головне не дочекатися – головне дожити до обіду. Це ключова зміна у розумінні полону,

– розповів Дмитро Козацький.

Вбивство військових в Оленівці

Терористичний акт, який здійснили російські окупаційні війська у ніч на 29 липня 2022 року у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військових — захисників "Азовсталі" в Маріуполі.

Внаслідок вибухів на території колишньої Волноваської виправної колонії № 120, де утримували українських захисників, підтверджено загибель 53 військових, понад 130 було поранено.

Великий обмін військовополоненими

У середу, 3 січня, відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Кирило Буданов, як керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів, що додому з російського полону повернулися захисники острова Зміїний, Чорнобильської атомної станції, які ще з перших днів потрапили у полон ворога.

Повернути також вдалося захисників "Азовсталі", прикордонників, поліцейських, нацгвардійців та воїнів ЗСУ. Варто зазначити, що з ворожого полону звільнили останню дівчину-морпіха – бойова медикиня Галина Федишин.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зауважив Кирило Буданов.

Усі звільнені військові у поганому стані. Майже всі захисники зазнали катувань російських окупантів. Тепер їх чекає тривале лікування й реабілітація.

Зауважимо, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що найближчим часом вдасться провести ще один обмін полоненими.