Защитник был родом из Лисичанска. Трагическую весть сообщил Артем Лысогор, глава Луганской ОВА, пишет 24 Канал.

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Дмитрий Корниенко погиб на войне

Глава ОВА рассказал, что у Дмитрия была большая семья – "с началом полномасштабного вторжения прежде всего спасал жену и трех детей. Семья переместилась в Ровенскую область. Впоследствии Дмитрия мобилизовали", – рассказал Лысогор.

Дмитрий Корниенко служил наводчиком первого пулеметного взвода роты огневой поддержки 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Погиб Дмитрий в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания в районе Петропавловки, Купянского района Харьковской области,

– говорится в сообщении.

По словам Лысогора, известие о гибели защитника поступило 31 октября.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!