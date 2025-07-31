Народный депутат Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Причиной стало голосование за законопроект, который мог ослабить независимость НАБУ и САП.

Об этом рассказывает 24 Канал. Народный депутат Дмитрий Костюк сообщил, что выходит из фракции "Слуга народа" из-за скандального голосования по НАБУ и САП.

Читайте также Рада транслирует вживую рассмотрение законопроекта президента по НАБУ и САП

Нардеп Костюк покинул фракцию Зеленского

По словам Костюка, во время голосования депутатов заставляли поддержать законопроект, который вызвал возмущение в обществе и у профильных антикоррупционных организаций.

Как отметил парламентарий, на избранников оказывали психологическое давление, звучали угрозы – в частности, мол, "будет как с Шабуниным", имея в виду публичную кампанию против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Напомним, профильный комитет ВР уже рекомендовал принять президентский законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных структур в первом чтении и в целом. Активисты считают именно этот закон последним шансом вернуть НАБУ и САП полномочия в полном объеме.