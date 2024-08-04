Турне продлится в течение 4 – 8 августа. Кстати, это первые за всю историю визиты министра иностранных дел Украины в эти страны.

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Что известно о визите Кулебы в страны Африки

Дмитрий Кулеба осуществит визиты в Малави, Замбию и Маврикий.

Четвертое Африканское турне главы МИД имеет целью продолжить развитие отношений со странами Африки. Все три страны – Малави, Замбию и Маврикий – министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории,

– отметили в МИД.

Отметили, что в Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи дипломат проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами.

В центре всех встреч – развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов. Кстати, среди ключевых тем будет участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира.

Особым акцентом переговоров в Малави станет важная роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine",

– сообщили в министерстве.

В Замбии Кулеба обсудит развитие двусторонних отношений, политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

В Маврикии, который является одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций, а также участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении нашего государства.