Турне триватиме упродовж 4 – 8 серпня. До речі, це перші за всю історію візити міністра закордонних справ України до цих країн.

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Що відомо про візит Кулеби до країн Африки

Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію.

Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни — Малаві, Замбію та Маврикій — міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії,

– наголосили в МЗС.

Зазначили, що в Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї дипломат проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими й культурними колами.

У центрі всіх зустрічей – розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги й інтересів. До речі, серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.

Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine",

– повідомили в міністерстві.

У Замбії Кулеба обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в межах міжнародних організацій.

У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій, а також участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні нашої держави.