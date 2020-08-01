Дмитрий Кулеба назвал важные достижения команды Министерства иностранных дел, которыми он гордится. В частности, это возвращение украинцев из-за границы во время карантина, обретение Украиной статуса партнера НАТО и изменения в самом министерстве.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу".

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Первое – это репатриация, возвращение украинцев в марте – мае из разных уголков мира. Это беспрецедентная по масштабу операция. "И мои международные коллеги неоднократно отмечали, как быстро и эффективно мы смогли наладить эту работу", – отметил он.

– это репатриация, возвращение украинцев в марте – мае из разных уголков мира. Это беспрецедентная по масштабу операция. "И мои международные коллеги неоднократно отмечали, как быстро и эффективно мы смогли наладить эту работу", – отметил он. Второе – это обретение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей НАТО. По его словам, у нас давно не было большого успеха во взаимоотношениях с Альянсом.

Дмитрий Кулеба начинал этим заниматься как вице-премьер-министр, продолжил как министр. Вместе с другими коллегами – министром обороны, его предшественником, министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Мы все вместе работали. Президент этот вопрос толкал. И вот мы получили результат,

– прокомментировал он.

Третье, чем я очень доволен, это тем, как мы смогли много внутренних трансформаций в министерстве сделать. Для того, чтобы превратить министерство в более современное, более быстрое в действиях и повысить ценность сотрудника-человека.

Что предусматривает статус партнера НАТО

НАТО еще в 2014 году запустило так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель заключается в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.

Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, более тесное сотрудничество во времена кризисов.

До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.

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