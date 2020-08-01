Дмитро Кулеба назвав важливі досягнення команди Міністерства закордонних справ, якими він пишається. Зокрема, це повернення українців з-за кордону під час карантину, набуття Україною статусу партнера НАТО та зміни в самому Міністерстві.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю 24 каналу в програмі "БезМаски-шоу".

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Перше – це репатріація, повернення українців у березні – травні з різних куточків світу. Це безпрецедентна за масштабом операція. "І мої міжнародні колеги неодноразово відзначали, як швидко і ефективно ми змогли налагодити цю роботу", – зазначив він.

– це репатріація, повернення українців у березні – травні з різних куточків світу. Це безпрецедентна за масштабом операція. "І мої міжнародні колеги неодноразово відзначали, як швидко і ефективно ми змогли налагодити цю роботу", – зазначив він. Друге – це набуття Україною статусу учасника програми розширених можливостей НАТО. За його словами, в нас давно не було великого успіху у взаєминах з Альянсом.

Дмитро Кулеба починав цим займатися як віцепрем'єр-міністр, продовжив як міністр. Разом з іншими колегами – з міністром оборони, з його попередником, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Ми всі разом працювали. Президент це питання штовхав. І от ми отримали результат,

– прокоментував він.

Третє, чим я дуже задоволений, це тим, як ми змогли багато внутрішніх трансформацій в міністерстві зробити. Для того, щоб перетворити міністерство на більш сучасне, більш швидке в діях і підвищити цінність співробітника-людини.

Що передбачає статус партнера НАТО

НАТО ще у 2014 році запустив так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.

Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.

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