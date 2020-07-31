У ексклюзивному інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про ситуацію з погіршенням відносин України та Угорщини, пояснив створення окремого Берегівського району та спростував чутки про можливий сепаратизм на Закарпатті.

Також очільник української дипломатії в інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу" назвав важливі досягнення своєї команди, якими він пишається.

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Про ситуацію в Закарпатському регіоні

Претензії Угорщини до України пов'язані з законом про освіту, законом про мову нацменшин. І Угорщина блокує чимало ініціатив в Євросоюзі, пов'язаних з Україною. На мій погляд, це ще одна країна, яка спонсорує сепаратизм в Україні – на Закарпатті. Які стосунки України з Угорщиною, як ви їх налагоджуєте і чи давав вам президент доручення саме в цій ситуації?

Ви зараз так описали Угорщину, що мені аж страшно стало.

А мені як страшно!

Може, я не володію якоюсь інформацією.

Я наче на сеанс до психолога прийшла і розказала про свої страхи.

Розслабтеся, і слухайте, що я вам зараз розкажу.

По перше, до ухвалення українського закону про освіту, Угорщина і Україна не мали жодних серйозних проблем. І в наших стосунках з Європейським Союзом, з НАТО Угорщина завжди підтримувала.

Друге, станом на зараз, Угорщина блокує лише проведення засідань комісії Україна-НАТО на вищому рівні – на рівні глав держав та міністрів. Останні події в тому ж НАТО, коли Україна стала учасником програми розширених можливостей, і це рішення було ухвалене консенсусом – Угорщина не порушила це право, і ми набули статусу учасника. Це показує, що діалог з угорською стороною – можливий.

Безумовно, у нас є питання до Угорщини і до деяких її програм, які вона реалізовує в Закарпатській області.

Чому український закон про освіту не влаштовує Угорщину? У січні 2020 року Верховна Рада схвалила навчання рідною мовою у школах проводитимуть лише для корінних народів України, які не проживають у власному мовному середовищі та не мають власної держави (насамперед, це кримські татари).

інші меншини, які є носіями мов Євросоюзу (румунської, угорської, польської тощо), до 5 класу можуть навчатися рідною мовою, а після – від 20% до 60% предметів викладатимуть українською.

Ті ж меншини, які мешкають у своєму мовному середовищі (наприклад, росіяни), з 5 класу матимуть викладання українською вже від 80% предметів. У січні 2020 року Верховна Рада схвалила закон "Про повну загальну середню освіту" , а 13 березня документ підписав президент. Він передбачає: Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні – зокрема, на Закарпатті. Саме тому країна блокує засідання комісії Україна – НАТО.

Паспорти?

Паспортизація. Питання є. Але я вважаю, що є перебільшенням стверджувати існування загрози закарпатського сепаратизму.

Справді?

Абсолютно переконаний в цьому.

Чому?

Тому що, насамперед, ми тут маємо думати не про Угорщину, а про мешканців Закарпатської області.

Які хочуть приєднатися до Угорщини і стати її громадянами.

Не чув я ніколи, щоб вони хотіли приєднатися до Угорщини. З того, що ці угорці, які живуть на території України, вони є частиною нашого суспільства. І це так само їхня земля, на якій вони споконвіку живуть разом з українцями. Закарпаття взагалі строкатий регіон. Але це українська земля і вона буде українською.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Кулебою:

Останнє, що нам зараз в країні потрібно – це роздмухувати якісь підозри в сепаратизмі. Сьогодні буде угорський сепаратизм, завтра румунський, болгарський. Ми цим тільки розрізаємо на шматки українське суспільство. Ми маємо шукати те, що нас об'єднує, а не загострювати тему роз'єднання. Це дуже важливо.

Я категорично проти того, щоб ми показували представників національних меншин, які живуть в Україні, як загрозу сепаратизму. Це частина нашого суспільства, вони такі самі українці, як і ми. Вони – громадяни цієї країни.

Але чимало з них не те що не знають, не розуміють української. Їм важко навчатися в українських школах. Вони і російською не володіють. Тобто, вони не асимільовані в наше суспільство.

Неволодіння державною мовою – це проблема. Саме на вирішення цієї проблеми і спрямований закон про освіту. До речі, Угорщина ніколи не заперечувала необхідності знання державної мови угорцями, які живуть в Україні. Щодо асиміляції – а дитина з суто української родини, яка їде навчатися в університет в Польщу і там залишається, вона сепаратистка? Вона розриває зв'язок з батьківщиною? Ми їх теж в чомусь підозрюємо?

Ми ж говоримо не про угорців, які переїхали жити до України.

Так вони теж тут живуть і є такою самою частиною суспільства. Є діти з угорських родин, які їдуть навчатися в Будапешт. Звинувачувати їх в сепаратизмі чи в нелюбові до України – у мене язик не повернеться.



Дмитро Кулеба / Фото 24 канал

А в Москву якщо поїхали?

Москва – це столиця держави, яка вчинила злочин і агресію проти нашої країни. Це абсолютно інша історія. Вони вкрали в нас територію. Їхні солдати вбивали наших солдатів.

Ми колись не думали, що Росія може на нас напасти

Не думали, так. Абсолютно слушно.

То я і запитую в цьому контексті, чи взагалі ведеться якась робота, щоб чогось подібного не сталося на Закарпатті.

Така робота має вестися взагалі в будь-якій області України. Це називається робота з гарантування національної безпеки. Тому що в держави є багато різних загроз. Державу можна втратити навіть без окупації й анексії, шляхом демократичних процедур. Але не потрібно в українських медіа поширювати тему сепаратизму.

Для цього є спецслужби, дипломати та інші органи влади, які ці речі беруть під контроль і не дозволяють їм проявитися. А коли ми один проти одного починаємо себе налаштовувати – ми руйнуємо країну зсередини.

Нещодавно розгорівся скандал через питання децентралізації і зміщення територіальних об'єднань, зокрема, й на території Закарпаття. І наше українське суспільство занепокоїлося, що ви створили зону сепаратизму, бо там живуть угорці, які не розмовляють українською мовою.

До теми Поступки Угорщині: на Закарпатті планують створити окремий Берегівський район

Я не знаю, чи ви щиро в це вірите, чи просто так треба для драми сюжету. Але це дуже небезпечно для країни – бачити в усьому сепаратизм. Тому що ми краємо своє суспільство. Росіянам нічого іншого не потрібно, окрім щоб ми роз'єднувалися на якомога більшу кількість елементів. І тому, вибачте, коли я чую такі запитання, мене починає ковбасити. І можете не вирізати ці слова з ефіру.

Берегівський район існував у складі України з радянських часів. Дійсно, в Берегівському районі більшість населення – етнічного угорського походження. Коли ми приєднуємо до Берегівського району Виноградівський, то в об'єднаному районі більшість населення стає українцями. Угорці починають складати меншість. У мене до вас запитання – щось зі сказаного вами є правдою, враховуючи ту інформацію, яку я щойно озвучив? Де хто кого відрізав, хто що створив?



Карта районів Закарпатської області / Фото "Закарпаття онлайн"

Тобто, це дезінформація?

Я категорично, офіційно, як громадянин, як міністр спростовую все вами сказане щодо Берегівського району Закарпатської області.

Хух, відлягло.

Це був метод такої теж терапії з мого боку. Агресивна терапія для вас, щоб позбавити вас страхів.

Що відомо про створення Берегівського району на Закарпатті? Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей.

Так, на Закарпатті таких укрупнених районів має бути 5. Хоча до об’єднання мовилося про 13.

Одним з таких районів має стати Берегівський, створення якого раніше не планувалося.

До його складу мають увійти території нинішніх Берегівського та Виноградівського районів, де проживає більшість українських угорців.

На думку фахівців і активістів, поява Берегівського району може призвести до виникнення поетапного роздмухування антиукраїнської політики щодо розколу та поділу української держави у майбутньому.

Про відносини з Росією

Про інший страх. Про Росію.

Є три завдання.

Перше – це мир. І тому, коли я став міністром, я, наприклад, одразу почав відроджувати нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ. Тому що завдання стояло максимально втягувати Росію в діалог для того, щоб шукати рішення і будувати такі дипломатичні комбінації, які сприятимуть деокупації наших територій і поверненню миру в Україну.

Друге – притягнення Росії до відповідальності за вчинений злочин агресії. Це те, що ми робимо зараз через міжнародні інституції. Ми подали документи "мемо" в Трибунал з морського права. Тобто, ми продовжуємо всі ці справи. Для нас принципово важливо встановити всі юридичні факти порушення Росією міжнародного права. І щоб вона несла за це відповідальність.

І щоб вона несла за це відповідальність. Третє завдання, над яким ми планово працюємо. І от Кабмін ухвалив рішення про вихід України з чергової угоди, укладеної в рамках СНД (Співдружності незалежних держав – 24 канал). Тому третє наше завдання – це дезінтегрувати Україну з ось цього російського політичного світу і продовжувати інтегрувати нас в західний світ.

Це такі 3 ключові речі, над якими ми постійно працюємо.

Вас часто президент просить звітувати про ці 3 речі, про успіхи?

Ні, ну в нас не побудована так робота, що ти приходиш, "пане президент, дозвольте доповісти. З тижневою доповіддю прибув". Ми регулярно спілкуємося з президентом, контактуємо з різних питань. Він ставить якісь задачі або я його інформую про те, що ми робимо. І ми говоримо не лише про Росію, але безумовно і щодо Росії я постійно доповідаю йому про те, що відбувається.

Найбільші досягнення на посаді очільника МЗС

Ви ж, напевно, не будете 10 років, я так думаю, працювати міністром закордонних справ.

Я думав, ви скажете – 10 місяців.

Що ви вважатимете своїм успіхом на посаді міністра закордонних справ? І чи є, як ви думаєте, уже зараз у вас якісь успіхи?

Я думав, ви скажете зараз: "Дмитро, ви вже досягли таких успіхів", чи "Яких ще успіхів ви плануєте досягнути". Якщо говорити про те, що вдалося зробити, то я пишаюся декількома речами. Я пишаюся насамперед тим, що ми зробили це як команда.

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Перше – це репатріація, повернення наших громадян у березні – травні з різних куточків світу. Це безпрецедентна за масштабом операція. І мої міжнародні колеги неодноразово відзначали, як швидко і ефективно ми змогли налагодити цю роботу.

Друге – це набуття Україною статусу учасника програми розширених можливостей НАТО. В нас давно не було великого успіху у взаєминах з Альянсом. Я починав цим займатися як віцепрем’єр-міністр, продовжив як міністр. Разом з іншими колегами – з міністром оборони, з моїм попередником, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Ми всі разом працювали. Президент це питання штовхав. І от ми отримали результат.

Що це дає Україні?

Знаєте, про НАТО – дуже цікаво. Коли від тебе постійно вимагають якогось зближення з НАТО.

Детальніше про те, означає статус партнера НАТО для України – читайте тут.

Та не те, що зближення. Ми вимагаємо увійти вже в НАТО.

Це ж кінцева мета. Щоб увійти в квартиру, спочатку треба увійти в під’їзд. Правда ж.

Так коли ми нарешті увійдемо в НАТО, в Євросоюз? Нас там чекають взагалі?

Безумовно нас там чекають і це неминуче станеться.

Третє, чим я дуже задоволений, це тим, як ми змогли багато внутрішніх трансформацій в міністерстві зробити. Для того, щоб перетворити міністерство на більш сучасне, більш швидке в діях і підвищити цінність співробітника-людини.

То я ще повторю, ви пропустили – коли ми потрапимо в ЄС і НАТО?

При нашому житті з вами.

Сподіваюсь, ми будемо жити довго. І коротеньке, буквально, останнє запитання. США – наймогутніша країна. І в контексті того, що ми тривалий час, зокрема, через ім’я Зеленського були на порядку денному у Сполучених Штатах – всі вже, мабуть, знають, де Україна. Якось змінюється зараз співпраця зі США? Зокрема, в контексті військових дій на території Донбасу і Криму?

Попри весь галас, який ми спостерігаємо в медіа, якраз військово-технічне співробітництво України та США розвивається дуже ефективно. Останнім свідченням цього є рішення Конгресу США, який ухвалив рішення про підвищення суми, виділеної Україні в рамках підтримки наших Збройних сил і сектору оборони. Тобто, ми постійно працюємо з ними над постачанням озброєння, постачаннями засобів техніки для українських Збройних сил.

Тобто, не стомилися Сполучені Штати від України?

Ні, в жодному разі. В нас є дуже насичене і змістовне партнерство з США в цій сфері і загалом.