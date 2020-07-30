Як безпечно подорожувати за кордон у період пандемії COVID-19 і не "застрягнути" в аеропорту? Куди можна літати українцям і чи готове МЗС реагувати на різні кризові ситуації за кордоном?

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у екслюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу". У відвертій розмові міністр також поділився спогадами, як Зеленський призначив його очільником МЗС та які завдання перед ним ставив.

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Про українців у Греції

Нещодавно була новина: українці поїхали відпочивати в Грецію і водночас застрягли в СІЗО. Що сталося? Як так вийшло, що літаки літають, українців возять, але відпочивати вони там не можуть? Тим паче, що заплатили гроші.

Ця ситуація склалася з вини авіакомпаній, які продавали квитки людям і брали їх на борт, не перевіряючи наявності у них можливості в'їхати на територію Греції. Не хочеться про це казати, але це й з вини українців, які думають "ну, головне туди прилетіти, а там якось розберемося".

Що відомо про затримання українських туристів у Греції?

4 липня до Греції прибула група українських туристів з Києва – 17 осіб. Серед них двоє дітей. Однак їх затримали в аеропорту Афін. Українців помістили в ізоляторі поліції на території аеропорту. Українців не пропустили до країни, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд для громадян України. При цьому цей випадок із 17-ма українськими туристами став не першим у Греції.



Згодом одну українку таки пропустили – вона студентка, яка направлялася на навчання до Франції. Через три доби пропустили ще трьох українців, в яких метою подорожі був бізнес. Ввечері 7 липня українців, які залишилися, двома рейсами відправили до Києва. 4 липня до Греції прибула група українських туристів з Києва – 17 осіб. Серед них двоє дітей. Однак їх затримали в аеропорту Афін. Українців помістили в ізоляторі поліції на території аеропорту. Українців не пропустили до країни, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд для громадян України. При цьому цей випадок із 17-ма українськими туристами став не першим у Греції.Згодом одну українку таки пропустили – вона студентка, яка направлялася на навчання до Франції. Через три доби пропустили ще трьох українців, в яких метою подорожі був бізнес. Ввечері 7 липня українців, які залишилися,відправили до Києва.

Як планувати свій відпочинок

Я сама боюся планувати зараз якийсь відпочинок на літо. І з того, що спілкуюся зі своїми друзями чи читаю стрічку у фейсбуці, люди теж погано розуміють, куди їм можна планувати їхати сьогодні, а куди – за 2 місяці.

Саме для таких людей, які хочуть кудись поїхати, але не знають куди саме, ми зробили ресурс, який розміщений за адресою tripadvisor.mfa.gov.ua. Це інтерактивна карта, вона працює дуже просто:

ви клацаєте на країну, в яку хочете потрапити; вам висвічується одразу вся інформація про те, чи можете ви туди потрапити. Якщо так, то за яких умов.

Ця інформація є абсолютно офіційною. Тобто, ми несемо відповідальність за те, що там написано. Вона регулярно оновлюється, і можете у себе в фейсбуці розмістити посилання, щоб ваші друзі та фоловери теж побачили.

На що можна розраховувати за місяць – два? До чого можна готуватись? До чого ви готуєтесь і яка у вас стратегія?

Те, що стосується COVID-19. Ми готуємось до кризових ситуацій, пов'язаних з тим, що зараз йде сезон відпусток і багато людей все одно кудись поїдуть. З ними там можуть трапитися погані речі: захворіють, десь готель закриють на карантин. Тому ми маємо бути готовими до того, щоб максимально швидко і ефективно реагувати на такі ситуації.

Друге, до чого ми готуємось: громадяни звикли до COVID-19 і немає такого страху, як на початку. Але він нікуди не подівся, цифри ростуть, громадяни хворіють. Є дослідження, які показують, що буде друга хвиля коронавірусу. Ми як Міністерство закордонних справ маємо працювати, щоб забезпечувати постачання в Україну медикаментів, ШВЛ, тестів, засобів індивідуального захисту, які знадобляться у разі загострення ситуації.



Дмитро Кулеба / Фото 24 каналу

Поради для українців

Ви можете дати поради українцям, які планують свою відпустку у липні, серпні, вересні. Куди звертатися, якщо закриються готелі, куди дзвонити та як швидко реагувати?

► Плануючи будь-яку відпустку, не спирайтеся на дані туроператора. Вони теж бувають не зовсім добросовісні. Ідіть в онлайн, пошукайте офіційну інформацію про те, куди ви можете їхати.

► Коли ви знайшли інформацію і вирішили, куди хочете їхати – в дорозі ви маєте бути максимально обачними: маска, дезінфектор, бажано рукавички в літаку, в потязі.

►Коли приїхали в готель, теж мінімально контактуйте з речами. Ви не знаєте, хто торкався цього столу, стільця чи тарілки до вас.

► І останнє: завжди майте під рукою контактні телефони посольства або консульства України в тій місцевості, в якій ви перебуваєте. Зайдіть в інтернет, перепишіть собі на листочок, скопіюйте в телефон, але постійно майте цей контакт. Якщо у вас виникла проблема – одразу інформуйте МЗС, щоб ми довідались і змогли почати вам допомагати.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Дмитром Кулебою:

Про власну кар'єру

Як живеться в Україні після стількох років за кордоном? І взагалі, чому ви вирішили повернутися, у вас же була хороша кар'єра, вас називали найкращим українським послом?

Знаєте, у дипломатів є така приказка "не треба лякати нас Батьківщиною". Обов'язок дипломата, я вважаю, завжди повертатися додому, якщо тільки ти не вирішив уже назавжди змінити своє життя і залишити свою країну. Тоді ти, звісно, маєш звільнитися. Для мене ніколи повернення не було тягарем, я з легким серцем і радістю повертався з Відня у 2009 році, теж з легким серцем повертався у 2019 році з Франції. Це прекрасні країни, вони дуже багато чому мене навчили (і нашу родину навчили теж), але краще завжди вдома. І ми завжди залюбки повертаємось додому.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото 24 каналу

А коли й від кого вам пролунала пропозиція цього разу прийти в уряд?

Коли призначили уряд Гончарука, і розпитували журналісти, хто чий, хто кого представляє. Мене запитали: "Скажіть чесно, ви чия людина?", на що я відповів: "Я людина міністра освіти Ганни Новосад". Річ у тому, що саме Ганна мене познайомила з майбутнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. І ми з Олексієм поговорили й він зробив цю пропозицію, потім я прийшов на співбесіду з президентом. Але перша була Ганна Новосад.

А з нею як ви познайомились?

З Ганною ми працювали багато по лінії Ради Європи. Я був послом, а Ганна працювала в Міністерстві освіти. Якраз, коли виникла наша криза в стосунках з Угорщиною, через закон про освіту, ми багато з Ганною працювали над цією темою. І ми не є особливо друзями, але професійно ми доволі тісно і регулярно контактували.

Ви прийшли ж на іншу позицію. Це зараз ви міністр закордонних справ в уряді Дениса Шмигаля, а тоді були віцепрем'єр-міністром з євроінтеграції. Вам конкретно запропонували зайнятися МЗС чи ви самі попросились в МЗС в новому уряді Шмигаля?

Ні, ну це круто, коли ти собі можеш дозволити таку розкіш, прийти і сказати: "Хочу оте міністерство, віддайте мені". Мені пропозицію зробив президент, він сказав, що бачить мене на цій посаді. Був момент, така секунда вагань, тому що я дуже сильно "розкочегарив" діяльність на посаді віцепрем'єр-міністра. Багато було запущено важливих процесів. Але президент сказав мені одну важливу фразу і я прийняв його пропозицію.

Яку?

Я почав просто розмірковувати про важливість різних посад, про те, що я запустив там. І він сказав: "Дмитро, послухай мене, я хочу, щоб ти був міністром закордонних справ", я сказав: "Пропозиція прийнята".

Які завдання він поставив вам, тепер уже перед очільником МЗС, тобто яка у нас, в України, зовнішня політика? Адже фактично, не беручи до уваги, що президент формував парламент, ви саме той міністр, який безпосередньо впливає і на діяльність, і на імідж президента?

Коли мене призначали міністром, то президент поставив 3 завдання:

перша – це мир в Україні;

друга – це допомога українцям за кордоном;

третя – це допомога українській економіці, тобто просування українського експорту за кордоном і залучення інвестицій.

І от щоразу, коли я йому повідомляю якісь гарні новини з одного із цих трьох питань, він особливо задоволений, і я бачу, як він дуже сильно цьому співпереживає. Тому, власне, довкола цих трьох питань все й крутиться.

І яку останню хорошу новину ви повідомили президенту?

Остання хороша новина, за яку він мене похвалив, як президент хвалить міністра – це звільнення 14 українських моряків з Лівії, де вони декілька років сиділи в поганих умовах у в'язниці. Нам вдалося провернути таку дипломатичну спеціальну операцію, за результатами якої ці люди повернулися додому до своїх близьких, до своїх сімей. Це була дуже зворушлива сцена зустрічі.

Що відомо про українських моряків в полоні?

Лівійські війська захопили два танкери, серед яких і українська "Рута" ще у 2017 році. Причиною було буцімто незаконне транспортування нафти. Танкер "Рута" належить державі Україна, але з 2005 року перебував в оренді у приватної компанії Manchester Shipping S.A. На його борту перебували 14 українців. Усіх їх затримали лівійські військові, звинуватили у контрабанді й кинули за ґрати. Українські моряки всі разом перебували у тісній камері, де доводилося спати по черзі. Через це у них почалися різні хвороби.



До Києва 19 червня прибув спецрейс з 14 українськими моряками з танкера "Рута". Лівійські війська захопили два танкери, серед яких і українська "Рута" ще у 2017 році. Причиною було буцімто незаконне транспортування нафти. Танкер "Рута" належить державі Україна, але з 2005 року перебував в оренді у приватної компанії Manchester Shipping S.A. На його борту перебували 14 українців. Усіх їх затримали лівійські військові, звинуватили у контрабанді й кинули за ґрати. Українські моряки всі разом перебували у тісній камері, де доводилося спати по черзі. Через це у них почалися різні хвороби.

Після цього теж була одна така гарна новина – нам вдалося знайти серйозну партію апаратів штучної вентиляції легень.

Довідка. До України з В'єтнаму всередині липня відправили 300 апаратів штучної вентиляції легенів, згодом прибудуть ще 600 приладів. Постачання відбувається в рамках гуманітарної допомоги від в'єтнамської фармкомпанії.