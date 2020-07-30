Как безопасно путешествовать за границу в период пандемии COVID-19 и не "застрять" в аэропорту? Куда можно летать украинцам и готово ли МИД реагировать на различные кризисные ситуации за границей?

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу". В откровенном разговоре министр также поделился воспоминаниями, как Зеленский назначил его главой МИД и какие задачи перед ним ставил.

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Об украинцах в Греции

Недавно была новость: украинцы поехали отдыхать в Грецию и одновременно застряли в СИЗО. Что случилось? Как так получилось, что самолеты летают, украинцев возят, но отдыхать они там не могут? Тем более, что заплатили деньги.

Эта ситуация сложилась по вине авиакомпаний, которые продавали билеты людям и брали их на борт, не проверяя наличие у них возможности въехать на территорию Греции. Не хочется об этом говорить, но это и по вине украинцев, которые думают "ну, главное туда прилететь, а там как-нибудь разберемся".

Что известно о задержании украинских туристов в Греции?

4 июля в Грецию прибыла группа украинских туристов из Киева – 17 человек. Среди них двое детей. Однако их задержали в аэропорту Афин. Украинцев поместили в изоляторе полиции на территории аэропорта. Украинцев не пропустили в страну, ведь ЕС не дало разрешение на въезд для граждан Украины. При этом этот случай с 17-ю украинскими туристами стал не первым в Греции.



Впоследствии одну украинку таки пропустили – она ​​студентка, направлялась на обучение во Францию. Через трое суток пропустили еще трех украинцев, у которых целью путешествия был бизнес. Вечером 7 июля, украинцев , которые остались, двумя рейсами отправили в Киев.

Как планировать свой отдых

Я сама боюсь планировать сейчас какой-то отдых на лето. И из того, что общаюсь со своими друзьями или читаю ленту в фейсбуке, люди тоже плохо понимают, куда им можно планировать ехать сегодня, а куда – через 2 месяца.

Именно для таких людей, которые хотят уехать, но не знают куда именно, мы сделали ресурс, который размещен по адресу tripadvisor.mfa.gov.ua. Это интерактивная карта, она работает очень просто:

вы щелкаете на страну, в которую хотите попасть;

вам высвечивается сразу вся информация о том, можете ли вы туда попасть. Если да, то при каких условиях.

Эта информация является абсолютно официальной. То есть, мы несем ответственность за то, что там написано. Она регулярно обновляется, и можете у себя в фейсбуке разместить ссылку, чтобы ваши друзья и фоловеры тоже увидели.

На что можно рассчитывать через месяц – два? К чему можно готовиться? К чему вы готовитесь и какая у вас стратегия?

То, что касается COVID-19. Мы готовимся к кризисным ситуациям, связанным с тем, что сейчас идет сезон отпусков и многие люди все равно куда-то поедут. С ними там могут случиться плохие вещи: заболеют, где-то отель закроют на карантин. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы максимально быстро и эффективно реагировать на такие ситуации.

Второе, к чему мы готовимся: граждане привыкли к COVID-19 и нет такого страха, как в начале. Но он никуда не делся, цифры растут, граждане болеют. Есть исследования, которые показывают, что будет вторая волна коронавируса. Мы как Министерство иностранных дел должны работать, чтобы обеспечивать поставки в Украину медикаментов, ИВЛ, тестов, средств индивидуальной защиты, которые понадобятся в случае обострения ситуации.



Дмитрий Кулеба / Фото 24 канала

Советы для украинцев

Вы можете дать советы украинцам, которые планируют свой отпуск в июле, августе, сентябре. Куда обращаться, если закроются отели, куда звонить и как быстро реагировать?

► Планируя любую отпуск, не опирайтесь на данные туроператора. Они бывают не совсем добросовестные. Идите в онлайн, поищите официальную информацию о том, куда можно ехать.

► Когда вы нашли информацию и решили, куда хотите ехать – в дороге вы должны быть максимально осмотрительными: маска, дезинфектор, желательно перчатки в самолете, в поезде.

►Когда приехали в отель, тоже минимально контактируйте с вещами. Вы не знаете, кто касался этого стола, стула или тарелки до вас.

► И последнее: всегда имейте под рукой контактные телефоны посольства или консульства Украины в той местности, в которой вы находитесь. Зайдите в интернет, перепишите себе на листочек, скопируйте в телефон, но постоянно имейте этот контакт. Если у вас возникла проблема – сразу информируйте МИД, чтобы мы узнали и смогли начать вам помогать.

О собственной карьере

Как живется в Украине после стольких лет за границей? И вообще, почему вы решили вернуться, у вас же была хорошая карьера, вас называли лучшим украинским послом?

Знаете, у дипломатов есть такая поговорка "не надо пугать нас Родиной". Обязанность дипломата, я считаю, всегда возвращаться домой, если только ты не решил уже навсегда изменить свою жизнь и оставить свою страну. Тогда ты, конечно, должен уволиться. Для меня никогда возврат не был бременем, я с легким сердцем и радостью возвращался из Вены в 2009 году, тоже с легким сердцем возвращался в 2019 году из Франции. Это прекрасные страны, они очень многому меня научили (и нашу семью научили тоже), но лучше всегда дома. И мы всегда охотно возвращаемся домой.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото 24 канала

А когда и от кого вам прозвучало предложение на этот раз прийти в правительство?

Когда назначили правительство Гончарука и рассуждали журналисты, кто чей, кто кого представляет. Меня спросили: "Скажите честно, вы чей человек?", на что я ответил: "Я человек министра образования Анны Новосад". Дело в том, что именно Анна меня познакомила с будущим премьер-министром Алексеем Гончаруком. И мы с Алексеем поговорили и он сделал это предложение, потом я пришел на собеседование с президентом. Но первая была Анна Новосад.

А с ней как вы познакомились?

С Анной мы работали много по линии Совета Европы. Я был послом, а Анна работала в Министерстве образования. Как раз, когда возник наш кризис в отношениях с Венгрией, из-за закона об образовании, мы много с Анной работали над этой темой. И мы не особо являемся друзьями, но профессионально мы довольно тесно и регулярно контактировали.

Вы же пришли на другую позицию. Это сейчас вы министр иностранных дел в правительстве Дениса Шмыгаля, а тогда были вице-премьер-министром по евроинтеграции. Вам конкретно предложили заняться МИД или вы сами попросились в МИД в новом правительстве Шмыгаля?

Нет, ну это круто, когда ты себе можешь позволить такую ​​роскошь, прийти и сказать: "Хочу то министерство, отдайте мне". Мне предложение сделал президент, он сказал, что видит меня на этом посту. Был момент, такая секунда колебаний, потому что я очень сильно "раскочегарил" деятельность в должности вице-премьер-министра. Много было запущено важных процессов. Но президент сказал мне одну важную фразу и я принял его предложение.

Какую?

Я начал просто рассуждать о важности различных должностей, о том, что я запустил там. И он сказал: "Дмитрий, послушай меня, я хочу, чтобы ты был министром иностранных дел", я сказал: "Предложение принято".

Какие задачи он поставил вам, теперь уже перед главой МИД, то есть какая у нас, в Украине, внешняя политика? Ведь фактически, не принимая во внимание, что президент формировал парламент, вы именно тот министр, который непосредственно влияет и на деятельность, и на имидж президента?

Когда меня назначали министром, то президент поставил 3 задачи:

первая – это мир в Украине;

вторая – это помощь украинцам за рубежом;

третья – это помощь украинской экономике, то есть продвижение украинского экспорта за рубежом и привлечение инвестиций.

И вот каждый раз, когда я ему сообщаю какие-то хорошие новости по одному из этих трех вопросов, он особенно доволен, и я вижу, как он очень сильно этому сопереживает. Поэтому, собственно, вокруг этих трех вопросов все и вертится.

И какую последнюю хорошую новость вы сообщили президенту?

Последняя хорошая новость, за которую он меня похвалил, как президент хвалит министра – это освобождение 14 украинских моряков из Ливии, где они несколько лет сидели в плохих условиях в тюрьме. Нам удалось провернуть такую ​​дипломатическую специальную операцию, в результате которой эти люди вернулись домой к своим близким, к своим семьям. Это была очень трогательная сцена встречи.

Что известно об украинских моряках в плену?





В Киев 19 июня прибыл спецрейс с Ливийские войска захватили два танкера, среди которых и украинский "Рута" еще в 2017 году. Причиной была якобы незаконная транспортировка нефти. Танкер "Рута" принадлежит государству Украина, но с 2005 года находился в аренде у частной компании Manchester Shipping S.A. На его борту находились 14 украинцев. Всех их задержали ливийские военные обвинили в контрабанде и бросили за решетку. Украинские моряки все вместе находились в тесной камере, где приходилось спать по очереди. Из-за этого у них начались различные болезниВ Киев 19 июня прибыл спецрейс с 14 украинскими моряками из танкера "Рута".

После этого тоже была одна такая хорошая новость – нам удалось найти серьезную партию аппаратов искусственной вентиляции легких.

Справка. В Украину из Вьетнама в середине июля отправили 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, впоследствии прибудут еще 600 приборов. Поставка происходит в рамках гуманитарной помощи от вьетнамской фармкомпании.