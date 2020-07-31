В эксклюзивном интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации с ухудшением отношений Украины и Венгрии, объяснил создание отдельного Береговского района и опроверг слухи о возможном сепаратизме в Закарпатье.

Также глава украинской дипломатии в интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу" назвал важные достижения своей команды, которыми он гордится.

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О ситуации в Закарпатском регионе

Претензии Венгрии в Украине связаны с законом об образовании, законом о языке нацменьшинств. И Венгрия блокирует немало инициатив в Евросоюзе, связанных с Украиной. На мой взгляд, это еще одна страна, которая спонсирует сепаратизм в Украине – на Закарпатье. Какие отношения Украины с Венгрией, как вы их налаживаете и давал ли вам президент поручения именно в этой ситуации?

Вы сейчас так описали Венгрию, что мне аж страшно стало.

А мне как страшно!

Может, я не владею какой-то информацией.

Я как на сеанс к психологу пришла и рассказала о своих страхах.

Расслабьтесь и слушайте, что я вам сейчас расскажу.

Во-первых, до принятия украинского закона об образовании, Венгрия и Украина не имели никаких серьезных проблем. И в наших отношениях с Европейским Союзом, НАТО Венгрия всегда поддерживала.

Второе, по состоянию на сейчас, Венгрия блокирует только проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на высшем уровне – на уровне глав государств и министров. Последние события в том же НАТО, когда Украина стала участником программы расширенных возможностей, и это решение было принято консенсусом – Венгрия не нарушила это право, и мы получили статус участника. Это показывает, что диалог с венгерской стороной – возможен.

Безусловно, у нас есть вопросы к Венгрии и к некоторым ее программам, которые она реализует в Закарпатской области.

Почему украинский закон об образовании не устраивает Венгрию? В январе 2020 года Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании", а 13 марта документ подписал президент. Он предусматривает: обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства (прежде всего, это крымские татары);

другие меньшинства, являющиеся носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и т. д.), до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском;

те же меньшинства, проживающие в своей языковой среде (например, русские), с 5 класса будут иметь преподавание на украинском уже от 80% предметов. Венгрия считает, что украинские законы об образовании и языке "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине – в частности, на Закарпатье. Именно поэтому страна блокирует заседание комиссии Украина – НАТО.

Паспорта?

Паспортизация. Вопрос есть. Но я считаю, что будет преувеличением утверждать существование угрозы закарпатского сепаратизма.

В самом деле?

Абсолютно убежден в этом.

Почему?

Потому что, прежде всего, мы здесь должны думать не о Венгрии, а о жителях Закарпатской области.

Которые хотят присоединиться к Венгрии и стать ее гражданами.

Не слышал я никогда, чтобы они хотели присоединиться к Венгрии. Из-за того, что эти венгры, живущие на территории Украины, являются частью нашего общества. И это так же их земля, на которой они испокон веков живут вместе с украинцами. Закарпатье вообще пестрый регион. Но это украинская земля и она будет украинской.

Смотрите полное видео интервью с Дмитрием Кулебой:

Последнее, что нам сейчас в стране нужно – это раздувать какие-то подозрения в сепаратизме. Сегодня будет венгерский сепаратизм, завтра румынский, болгарский. Мы этим только разрезаем на куски украинское общество. Мы должны искать то, что нас объединяет, а не обострять тему разъединения. Это очень важно.

Я категорически против того, чтобы мы показывали представителей национальных меньшинств, которые живут в Украине, как угрозу сепаратизма. Это часть нашего общества, они такие же украинцы, как и мы. Они – граждане этой страны.

Но многие из них не то что не знают, не понимают украинского. Им трудно учиться в украинских школах. Они и русским не владеют. То есть, они не ассимилированы в наше общество.

Невладение государственным языком – это проблема. Именно на решение этой проблемы и направлен закон об образовании. Кстати, Венгрия никогда не отрицала необходимости знания государственного языка венграми, которые живут в Украине. По ассимиляции – а ребенок из чисто украинской семьи, который едет учиться в университет в Польшу и там остается, он сепаратист? Он разрывает связь с родиной? Мы их тоже в чем-то подозреваем?

Мы же говорим не о венграх, которые переехали жить в Украину.

Так они здесь живут и являются такой же частью общества. Есть дети из венгерских семей, которые едут учиться в Будапешт. Обвинять их в сепаратизме или в нелюбви к Украине – у меня язык не повернется.

Дмитрий Кулеба / Фото 24 канал

А в Москву если поехали?

Москва – это столица государства, совершившего преступление и агрессию против нашей страны. Это совершенно другая история. Они украли у нас территорию. Их солдаты убивали наших солдат.

Мы когда-то не думали, что Россия может на нас напасть.

Не думали, да. Абсолютно верно.

Я и спрашиваю в этом контексте, вообще ведется ли какая-то работа, чтобы ничего подобного не произошло на Закарпатье.

Такая работа должна вестись вообще в любой области Украины. Это называется работа по обеспечению национальной безопасности. Потому что у государства есть много различных угроз. Государство можно потерять даже без оккупации и аннексии, путем демократических процедур. Но не нужно в украинских медиа распространять тему сепаратизма.

Для этого есть спецслужбы, дипломаты и другие органы власти, которые эти вещи берут под контроль и не позволяют им проявиться. А когда мы друг против друга начинаем себя настраивать – мы разрушаем страну изнутри.

Недавно разгорелся скандал из-за вопроса децентрализации и смещения территориальных объединений, в том числе и на территории Закарпатья. И наше украинское общество озаботилось, что вы создали зону сепаратизма, там живут венгры, которые не говорят на украинском языке.

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Я не знаю, вы искренне в это верите или просто так надо для драмы сюжета. Но это очень опасно для страны – видеть во всем сепаратизм. Потому что мы разрезаем свое общество. Россиянам ничего другого не нужно, кроме чтобы мы разъединялись на как можно большее количество элементов. И поэтому, извините, когда я слышу такие вопросы, меня начинает колбасить. И можете не вырезать эти слова из эфира.

Береговский район существовал в составе Украины с советских времен. Действительно, в Береговском районе большинство населения – этнического венгерского происхождения. Когда мы присоединяем к Береговскому району Виноградовский, то в объединенном районе большинство населения становится украинским. Венгры начинают составлять меньшинство. У меня к вам вопрос – что-то из сказанного вами является правдой, учитывая ту информацию, которую я только что озвучил? Где кто кого отрезал, кто что создал?

Карта районов Закарпатской области / Фото "Закарпатье онлайн"

То есть, это дезинформация?

Я категорически, официально как гражданин, как министр опровергаю все вами сказанное относительно Береговского района Закарпатской области.

Хух, отлегло.

Это был метод такой тоже терапии с моей стороны. Агрессивная терапия для вас, чтобы лишить вас страхов.

Что известно о создании Береговского района Закарпатья? Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей.

Так, на Закарпатье таких укрупненных районов должно быть 5. Хотя до объединения речь шла о 13.

Одним из таких районов должен стать Береговский, создание которого ранее не планировалось.

В его состав должны войти территории нынешних Береговского и Виноградовского районов, где проживает большинство украинских венгров.

По мнению специалистов и активистов, появление Береговского района может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики относительно раскола и разделения украинского государства в будущем.

Об отношениях с Россией

О другом страхе. О России.

Есть три задачи.

Первое – это мир. И поэтому, когда я стал министром, я, например, сразу начал возрождать нормандский формат на уровне министров иностранных дел. Потому что задача стояла максимально вовлекать Россию в диалог для того, чтобы искать решения и строить такие дипломатические комбинации, которые будут способствовать деоккупации наших территорий и возвращению мира в Украине.

Второе – привлечение России к ответственности за совершенное преступление агрессии. Это то, что мы делаем сейчас через международные институты. Мы подали документы "мемо" в Трибунал по морскому праву. То есть, мы продолжаем все эти дела. Для нас принципиально важно установить все юридические факты нарушения Россией международного права. И чтобы она несла за это ответственность.

И чтобы она несла за это ответственность. Третья задача, над которой мы планово работаем. Вот Кабмин принял решение о выходе Украины из очередного соглашения, заключенного в рамках СНГ (Содружества независимых государств – 24 канал). Поэтому третье наша задача – это дезинтегрировать Украину из вот этого российского политического мира и продолжать интегрировать нас в западный мир.

Это такие 3 ключевые вещи, над которыми мы постоянно работаем.

Вас часто президент просит отчитываться об этих 3 вещах, об успехах?

Нет, ну у нас не построена так работа, что ты приходишь, "Господин президент, позвольте доложить. С недельным докладом прибыл". Мы регулярно общаемся с президентом, контактируем по разным вопросам. Он ставит какие-то задачи или я его информирую о том, что мы делаем. И мы говорим не только о России, но безусловно и по России я постоянно докладываю ему о том, что происходит.

Наибольшие достижения на посту главы МИД

Вы же, наверное, не будете 10 лет, я так думаю, работать министром иностранных дел.

Я думал, вы скажете – 10 месяцев.

Что вы будете считать своим успехом на должности министра иностранных дел? И есть ли, как вы думаете, уже сейчас у вас какие-то успехи?

Я думал, вы скажете сейчас: "Дмитрий, вы уже достигли таких успехов", или "Каких еще успехов вы планируете достичь". Если говорить о том, что удалось сделать, то я горжусь несколькими вещами. Я горжусь прежде всего тем, что мы сделали это как команда.

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Первое – это репатриация, возвращение наших граждан в марте – мае из разных уголков мира. Это беспрецедентная по масштабу операция. И мои международные коллеги неоднократно отмечали, как быстро и эффективно мы смогли наладить эту работу.

Второе – это приобретение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей НАТО. У нас давно не было большого успеха в отношениях с Альянсом. Я начинал этим заниматься как вице-премьер-министр, продолжил как министр. Вместе с другими коллегами – с министром обороны, с моим предшественником, министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Мы все вместе работали. Президент этот вопрос толкал. И вот мы получили результат.

Что это дает Украине?

Знаете, о НАТО – очень интересно. Когда от тебя постоянно требуют какого-то сближения с НАТО.

Подробнее о том, что означает статус партнера НАТО для Украины – читайте здесь.

И не то, что сближение. Мы требуем войти уже в НАТО.

Это же конечная цель. Чтобы войти в квартиру, сначала нужно войти в подъезд. Правда же.

Так когда мы наконец войдем в НАТО, в Евросоюз? Нас там ждут вообще?

Безусловно нас там ждут и это неизбежно произойдет.

Третье, чем я очень доволен, это тем, как мы смогли много внутренних трансформаций в министерстве сделать. Для того, чтобы превратить министерство в более современное, более быстрое в действиях и повысить ценность сотрудника-человека.

Я еще повторю, вы пропустили – когда мы попадем в ЕС и НАТО?

При нашей жизни с вами.

Надеюсь, мы будем жить долго. И коротенький, буквально, последний вопрос. США – самая могущественная страна. И в контексте того, что мы длительное время, в частности, из-за имени Зеленского были на повестке дня в Соединенных Штатах – все уже, наверное, знают, где Украина. Как-то меняется сейчас сотрудничество с США? В частности, в контексте военных действий на территории Донбасса и Крыма?

Несмотря на весь шум, который мы наблюдаем в медиа, как раз военно-техническое сотрудничество Украины и США развивается очень эффективно. Последним свидетельством этого является решение Конгресса США, который принял решение о повышении суммы, выделенной Украине в рамках поддержки наших Вооруженных сил и сектора обороны. То есть, мы постоянно работаем с ними над поставками вооружения, поставками средств техники для украинских Вооруженных сил.

То есть, не устали Соединенные Штаты от Украины?

Нет, ни в коем случае. У нас есть очень насыщенное и содержательное партнерство с США в этой сфере и в целом.