Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "STERNENKO". Бывший министр иностранных дел Украины заявил, что исторический период американского присутствия в Европе, который начался еще в 1917 году, постепенно завершается.

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"Америка ушла из Европы и Украины"

По словам Кулебы, США пришли в Европу в 1917 году, чтобы помочь Великобритании и Франции. С тех пор Америка оставалась в Европе, влияя на ее ситуацию с безопасностью и геополитический баланс.

Прошло столетие, и она из Европы ушла. И ушла из Украины. И боюсь, что даже после Трампа она быстро не вернется,

– отметил Кулеба.

Экс-министр намекнул на возможные изменения в международной политике США и их уменьшенное влияние на европейские дела. Это может сказаться и на поддержке Украины в войне с Россией, особенно учитывая политические процессы в Вашингтоне.

