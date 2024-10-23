Кулеба говорит, что переезд – это попытка сохранить семейный дом и возродить украинское село. Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Дмитрий Кулеба о родном селе

Село на Полтавщине является родиной Дмитрия Кулебы, именно там родился его отец. Бывший министр иностранных дел Украины вспоминает, что дедушка умер еще до его рождения, а после смерти бабушки дом остался пустым.

Кулеба считает важным сохранение семейных мест и хочет восстановить дом для постоянного проживания.

Я надеюсь, что это наша будущая жизнь. Эта мысль зародилась, когда я еще был министром. Во-первых, я не хочу, чтобы все это умерло, потому что после смерти бабушки здесь никто не живет, а это дом. Мы хотим отремонтировать этот дом, сохранить все, но сделать его комфортным и пригодным для жизни и в перспективе переехать сюда жить,

– рассказывает Дмитрий Кулеба.

Почему решил создать ферму

Дмитрий Кулеба хочет создать небольшую овечью ферму, чтобы оживить село. Он уверен, что эта инициатива сможет дать работу местным жителям и будет способствовать развитию сельского хозяйства.

Кулеба также добавляет, что ферма не станет бизнесом, который приносит большое состояние. Однако она сможет дать жизнь и работу людям.

Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел в течение четырех лет и недавно подал в отставку. По словам бывшего министра, никаких претензий к его работе в Министерстве не было.