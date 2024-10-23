Кулеба каже, що переїзд – це спроба зберегти родинний дім та відродити українське село. Про це він розповів у інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Дмитро Кулеба про рідне село

Село на Полтавщині є батьківщиною Дмитра Кулеби, саме там народився його батько. Колишній міністр закордонних справ України пригадує, що дідусь помер ще до його народження, а після смерті бабусі будинок залишився порожнім.

Кулеба вважає важливим збереження родинних місць і хоче відновити будинок для постійного проживання.

Я сподіваюся, що це наше майбутнє життя. Ця думка зародилася, коли я ще був міністром. По-перше, я не хочу, щоб все це померло, бо після смерті бабусі тут ніхто не живе, а це дім. Ми хочемо відремонтувати цей будинок, зберегти все, але зробити його комфортним та придатним для життя і в перспективі переїхати сюди жити,

– розповідає Дмитро Кулеба.

Чому вирішив створити ферму

Дмитро Кулеба хоче створити невелику овечу ферму, щоб оживити село. Він впевнений, що ця ініціатива зможе дати роботу місцевим жителям та сприятиме розвитку сільського господарства.

Кулеба також додає, що ферма не стане бізнесом, який приносить великі статки. Проте вона зможе дати життя і роботу людям.

Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ протягом чотирьох років та нещодавно подав у відставку. За словами колишнього міністра, жодних претензій до його роботи у Міністерстві не було.