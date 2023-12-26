Глава МИД Украины в эфире телемарафона подчеркнул, что результат от саммита в Вильнюсе есть. В то же время осадок остался, информирует 24 Канал.

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Украина сократила путь в НАТО

Кулеба подчеркнул, что Украина сократила путь в НАТО. Это произошло, когда убрали требование о прохождении стадии ПДЧ. Глава МИД назвал это большим достижением. Кроме того, вместо комиссии Украина-НАТО удалось ввести совет Украина-НАТО. Более того, сняли венгерское вето на проведение заседаний.

Глава МИД Украины добавил, что Украина – наравне с союзниками. Результаты есть. Однако Украина традиционно поднимает максимальную планку. Согласно этому, целью было получить приглашение. К сожалению, планку взять не удалось. В то же время, впервые с 2008 года сформулировали новый пункт по приглашению и конкретизировали, когда Украина его получит.

Вильнюс обнул ошибку Бухареста 2008 года, где нам не дали ПДЧ. В Вильнюсе мы сформировали новую реальность: Украина будет членом НАТО. Этот путь будет короче. Как только сложатся условия, приглашения выдадут. Мы вышли из тьмы непонимания, при каких условиях мы можем получить приглашение, в зону, где свет, и где мы понимаем, что делать, чтобы его получить,

– подчеркнул Кулеба.

Что Зеленский говорил о НАТО

Во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал будущее Украины в НАТО. Президент подчеркнул, что для Украины Альянс – самый мощный вариант. В то же время, нас туда не приглашают. Все сигналы Зеленский назвал "бредом".