Глава МЗС України в ефірі телемарафону наголосив, що результат від саміту у Вільнюсі є. Водночас осад – залишився, інформує 24 Канал.

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Україна скоротила шлях до НАТО

Кулеба наголосив, що Україна скоротила шлях до НАТО. Це сталося, коли прибрали вимогу про проходження стадії ПДЧ. Глава МЗС назвав це великим досягненням. Окрім того, замість комісії Україна – НАТО вдалося запровадити раду Україна – НАТО. Ба більше, зняли угорське вето на проведення засідань.

Глава МЗС України додав, що Україна – на рівні з союзниками. Результати є. Однак Україна традиційно підіймає максимальну планку. Відповідно до цього, метою було отримати запрошення. На жаль, цю планку взяти не вдалося. Водночас вперше з 2008 року сформулювали новий пункт щодо запрошення та конкретизували, коли Україна його отримає.

Вільнюс обнулив помилку Бухареста 2008 року, де нам не дали ПДЧ. У Вільнюсі ми сформували нову реальність, яка каже: Україна буде членом НАТО. Цей шлях буде коротшим. Щойно складуться умови, запрошення видадуть. Ми вийшли з темряви нерозуміння, за яких умов ми можемо отримати запрошення, у зону, де світло, й де ми розуміємо, що маємо робити, аби його отримати,

– наголосив Кулеба.

Що Зеленський казав про НАТО

Під час пресконференції Зеленський прокоментував майбутнє України у НАТО. Президент наголосив, що для України Альянс – найпотужніший варіант. Водночас наразі нас туди не запрошують. Усі сигнали Зеленський назвав "маячнею".