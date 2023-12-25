Політолог Микола Давидюк прокоментував цю заяву 24 Каналу. За його словами, вона "нормальна", але не начинена великим змістом, наприклад 50 F-16 або мільйоном снарядів.
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"Ну, приємна казочка", – зазначив Давидюк.
Україна прямує до НАТО
Київ прагне стати частиною Північноатлантичного альянсу, але це навряд чи станеться до завершення війни з Росією. Крім того, країна має відповідати стандартам НАТО.
Тому тепер треба працювати – треба пахати просто 24/7, щоб запхати країну в НАТО,
– наголосив Давидюк.
Політолог наголосив, що членство в НАТО належить до базових національних ідей, які об'єднують країну. Тому потрібно робити все, щоб реалізувати це.
Вступ України в НАТО: основне
- Шлях Києва до Північноатлантичного альянсу розпочався 30 вересня 2022 року. Тоді подали заявку на вступ у НАТО за пришвидшеною процедурою.
- У Вільнюсі 11–12 липня відбувся саміт НАТО, на якому для України скасували План дій щодо членства НАТО (ПДЧ). Однак офіційного запрошення Київ так і не отримав.
- Крім того, країни G7 підписали спільну декларацію про підтримку України. Союзники допоможуть у євроатлантичній інтеграції Києва.
- Тоді ж анонсували запуск Ради Україна – НАТО. Перше засідання відбулось 29 листопада в Брюсселі. Тоді союзники домовились, зокрема, розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського оборонного комплексу.
- Наступний саміт НАТО відбудеться 9–11 липня 2024 року. Однак вважають малоймовірним, що у Вашингтоні Україну запросять до Альянсу.