Политолог Николай Давыдюк прокомментировал это заявление 24 Каналу. По его словам, оно "нормальное", но не начинено большим содержанием, например 50 F-16 или миллионом снарядов.
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"Ну, приятная сказочка", – отметил Давыдюк.
Украина направляется в НАТО
Киев стремится стать частью Североатлантического альянса, но это вряд ли произойдет до завершения войны с Россией. Кроме того, страна должна отвечать стандартам НАТО.
Поэтому теперь нужно работать – нужно пахать просто 24/7, чтобы запихать страну в НАТО,
– подчеркнул Давыдюк.
Политолог подчеркнул, что членство в НАТО принадлежит к базовым национальным идеям, объединяющим страну. Потому нужно делать все, чтобы реализовать это.
Вступление Украины в НАТО: основное
- Путь Киева в Североатлантический альянс начался 30 сентября 2022 года. Тогда подали заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
- В Вильнюсе 11 – 12 июля прошел саммит НАТО, на котором для Украины отменили План действий по членству НАТО (ПДЧ). Однако официального приглашения Киев так и не получил.
- Кроме того, страны G7 подписали общую декларацию о поддержке Украины. Союзники помогут в евроатлантической интеграции Киева.
- Тогда же анонсировали запуск Совета Украина – НАТО. Первое заседание состоялось 29 ноября в Брюсселе. Тогда союзники договорились разработать новые проекты НАТО для увеличения производственных мощностей украинского оборонного комплекса.
- Следующий саммит НАТО состоится 9 – 11 июля 2024 года. Однако считают маловероятным, что в Вашингтоне Украину пригласят в Альянс.