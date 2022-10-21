Кулеба поговорил с премьером Израиля про ПВО для Украины

Глава украинского МИД побеседовал с премьер-министром Израиля. Дмитрий Кулеба рассказал Яиру Лапиду о невыразимых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками.

Подробности встречи раскрыл украинский министр иностранных дел.

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"Мы подробно обсудили обращение Украины в Израиль о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – добавил Кулеба.

В свою очередь Лапид отметил, что поделился с Кулебой "глубоким беспокойством из-за военных связей между Ираном и Россией".

Израиль стоит с украинским народом,

– подчеркнул он.

Отметим, что на днях СМИ сообщают о срыве переговоров между Минобороны Украины и Израиля. Разговор Бени Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова должен был состояться 17 октября, но его отменили.

Израиль якобы отверг запрос Украины на разговор. Хотя украинские официальные лица говорят, что переговоры действительно инициировала израильская сторона, и сделала это несколько дней назад.

Израиль отказывается поставлять вооружение в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления вооружения Киеву. Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что у Израиля есть много военных мощностей, которые могли бы помочь Киеву в войне. В частности это железный купол и мощные беспилотники.

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим. 20 октября стало известно, что Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Однако в ОП подчеркнули, что этого мало.

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