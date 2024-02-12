Во время прогулки с питомцами на них напала большая чужая собака. Об этом глава МИД Украины рассказал в Instagram stories, информирует 24 Канал.

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Дмитрия Кулебу укусила чужая собака

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздно вечером 11 февраля рассказал, что на него напал большой пес во время прогулки.

Он разместил в Instagram Srories фото своей окровавленной ноги со следами собачьих укусов.

Большая собака, которого выгуливали без поводка, напал на моих во время прогулки. И попутно на меня,

– поделился министр.



Кулебу покусала собака / Фото Дмитрий Кулеба

"Собак надо любить, но и держать на поводках", – призвал глава украинского МИДа.

Он поблагодарил врачей Александровской больницы, которые его "подрихтовали".

Собака Майи Санду укусила президента Австрии

Президент Австрии в ноябре 2023 года вместе со словенской коллегой Наташей Пирц Мусар прибыли с официальным визитом в Кишинев на встречу с Майей Санду.

В конце концов молдавский президент познакомила европейских лидеров со своим псом по кличке Кодруц.

Ван дер Беллен решил познакомиться с собакой и хотел погладить Кодруца. Однако тот его неожиданно укусил его за руку.

После этого Санду поспешила быстро успокоить собаку и извиниться за поведение животного перед Белленом. Президент Молдовы объяснила, что собака испугалась большого количества людей.

Впоследствии в сети появились фото со следующих встреч Ван дер Беллена со спикером парламента Молдовы Игорем Гроссу и премьер-министром страны – Дорином Речаном. На снимках австрийский президент уже был с перевязанной рукой.