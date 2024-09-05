Верховная Рада 5 сентября поддержала назначение нового главы ведомства Андрея Сибигу. Как рассказал 24 Каналу народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда, события последних 3 – 4 лет вызывают у наших партнеров удивление.

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Почему Кулеба ушел в отставку

В Украине не понимают, почему Запад до сих пор не готов принять решение, которые необходимы в условиях войны. Должно быть четкое осознание, что вернуться к положению дел, структуре безопасности 2021 года уже никогда не удастся.

Сейчас право силы преобладает над всем остальным. Вопрос в том, какой будет будущая мировая безопасность. К сожалению, я чувствую, что Европа вообще не хочет меняться,

– сказал народный депутат.

Он пояснил, что в течение 2022 – 2023 года Европа находилась в состоянии эмоционального подъема, хотела всеми силами помочь Украине, но сейчас все более заметным становится желание вернуться к довоенным условиям. Наше государство обязано менять такое положение дел.

Относительно господина Кулебы, это не является удивлением. Об этом было известно последние 2 – 3 месяца, еще после того, как Андрей Сибига был назначен заместителем главы МИД. Кулеба слагает полномочия и в будущем может быть послом,

– отметил Олег Дунда.

Трудно назвать требования, которые не выполнил Кулеба. Он был министром во времени войны – это серьезный вызов. Не каждый человек может работать в таких условиях. К тому же, чтобы работать с западными партнерами, нужна большая энергия и сила.

Несмотря на то, как закончились предыдущие переговоры, надо каждое утро начинать их снова. А главное делать это с оптимизмом и верой в то, что именно сегодня удастся что-то изменить. Эмоционально это очень трудно.

Напомним, что Дмитрий Кулеба написал заявление об увольнении 4 сентября. Уже на следующий день Верховная Рада его поддержала.