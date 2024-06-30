Дмитрий Кулеба встретился с У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. В частности, проинформировал о первом Саммите мира, который 15 – 16 июня прошел в Швейцарии.

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Кулеба встретился со спецпредставителем Китая

Кулеба рассказал, что во время встречи обменялся мнениями со специальным представителем правительства Китая по европейским делам относительно дальнейших усилий по восстановлению справедливого и прочного мира в Украине, основанного на уважении к Уставу ООН и международному праву.

Украина и Китай будут продолжать диалог по вопросам мира и развития. Я подчеркнул важность стратегически рассматривать наши отношения в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском Союзе,

– подчеркнул глава МИД.

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Кулеба встретился со спецпредставителем Китая / Фото из соцсетей министра