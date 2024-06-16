Об этом на пресс-конференции заявил Владимир Зеленский. Также президент подчеркнул, Украина никогда не говорила, что Китай нам враг, передает 24 Канал.

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Зеленский о Китае

Украинский лидер отметил, что мы уважаем Китай, всегда уважали территориальную целостность и суверенитет этого государства.

Все, что мы хотели, – чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизни и ваш выбор. И хотели бы, чтобы Китай делал то же самое. Не больше. Хотелось бы и не меньше,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, что Китай очень серьезное государство. Оно имеет политическое и экономическое влияние на Россию. Реальное влияние. Поэтому Китай мог бы помочь Украине.

"И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Это неправильно", – подчеркнул украинский лидер.

Речь идет о тысячах жертв, захваченные территории, сожженные дома. Поэтому глава государства не может воспринимать очень серьезно то, что, лидер того или иного государства, или его представители, передали в медиа. Ведь мы говорим об окончании войны.

Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. Я всегда говорю, что у Украины враг один – Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то, я считаю, что друзья – это те, кто помогает тогда, когда сложно. И я хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, что Китай с Украиной были серьезными экономическими партнерами. Объяснил, "были" не потому, что прекратили экономические отношения, а потому, что российский диктатор заблокировал Черное море, а у нас был самый большой объем в агропромышленном комплексе. Путин остановил и уменьшил товарооборот между нашими государствами. И это очень важно.

Владимир Зеленский заметил, когда сказал, что Китай "инструмент", говорил о конкретных вещах.

Путин дезинформационно или неважно еще как сделал все, чтобы представители Китая работали с дипломатическими учреждениями других стран, чтобы те отменяли свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям,

– заявил глава нашего государства.

Президент добавил, что это неправильно. Также подчеркнул, что каждая страна и каждый лидер имеют право на свою позицию, не ломая других.

Надо уважать друг друга. Все, что я хочу, чтобы мы уважали друг друга. Все, что я хочу, – мира своей стране,

– подытожил Зеленский.

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