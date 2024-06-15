Отвечая на вопрос корреспондента 24 Канала перед Саммитом мира Андрей Ермак отметил, что сейчас КНР нет на Западе. Однако Украина готова к диалогу.

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Украина готова привлечь к диалогу Китай

Ермак дал понять, что диалог с Китаем будет, если принципы Пекина и Киева по территориальной целостности, гуманитарных вопросах и ядерной безопасности совпадают.

Как сказал президент в Италии 2 дня назад, если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, гуманитарных вопросов и ядерной безопасности совпадают, этот диалог будет. Мы открыты, что приобщались такие мощные страны, как Китай и т.д,

– сказал Ермак.

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Что предшествовало