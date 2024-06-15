Отвечая на вопрос корреспондента 24 Канала перед Саммитом мира Андрей Ермак отметил, что сейчас КНР нет на Западе. Однако Украина готова к диалогу.
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Украина готова привлечь к диалогу Китай
Ермак дал понять, что диалог с Китаем будет, если принципы Пекина и Киева по территориальной целостности, гуманитарных вопросах и ядерной безопасности совпадают.
Как сказал президент в Италии 2 дня назад, если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, гуманитарных вопросов и ядерной безопасности совпадают, этот диалог будет. Мы открыты, что приобщались такие мощные страны, как Китай и т.д,
– сказал Ермак.
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Что предшествовало
- 15 июня в Швейцарии стартовал Саммит мира. Он продлится 2 дня. На него пригласили лидеров 160 государств, включая Китай. Не пригласили лишь Россию.
- 31 мая стало известно, что представители Китая не будут на Саммите из-за того, что там не будет России.
- Недавно заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже планирует проведение второго Глобального саммита мира. В нем сможет принять участие Россия, если "страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора и она не будет диктовать своих условий, а будет слушать сообщество".