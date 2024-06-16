Про це на пресконференції заявив Володимир Зеленський. Також президент наголосив, Україна ніколи не казала, що Китай нам ворог, передає 24 Канал.

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Зеленський про Китай

Український лідер зауважив, що ми поважаємо Китай, завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет цієї держави.

Усе, що ми хотіли, – щоб Китай поважав територіальну цілість України й наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли б, щоб Китай робив те саме. Не більше. Хотілося б і не менше,

– наголосив Зеленський.

Також президент додав, що Китай дуже серйозна держава. Вона має політичний і економічний вплив на Росію. Реальний вплив. Тож Китай міг би допомогти Україні.

"І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є в китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Це неправильно", – наголосив український лідер.

Ідеться про тисячі жертв, захоплені території, спалені домівки. Тож глава держави не може сприймати дуже серйозно те, що лідер тієї чи іншої держави або його представники передали в медіа. Адже ми говоримо про закінчення війни.

Україна ніколи не казала, що Китай – наш ворог. Я завжди говорю, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то, я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагає тоді, коли складно. І я хотів би, щоб Китай був другом для України,

– наголосив Зеленський.

Також президент додав, що Китай з Україною були серйозними економічними партнерами. Він пояснив: "були" не через те, що припинили економічні відносини, а через те, що російський диктатор заблокував Чорне море, а в нас був найбільший обсяг в агропромисловому комплексі. Путін зупинив і зменшив товарообіг між нашими державами. І це дуже важливо.

Володимир Зеленський зауважив: коли сказав, що Китай "інструмент", говорив про конкретні речі.

Путін дезінформаційно або неважливо ще як зробив усе, щоб представники Китаю працювали з дипломатичними установами інших країн, щоб ті скасовували свою присутність і підтримку України, а приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій,

– заявив глава нашої держави.

Президент додав, що це неправильно. Також він зазначив, що кожна країна й кожен лідер мають право на свою позицію, не ламаючи інших.

Треба поважати одне одного. Все, що я хочу, щоб ми поважали одне одного. Усе, що я хочу, – миру своїй країні,

– підсумував Зеленський.

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