Дмитро Кулеба зустрівся з У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Зокрема, проінформував про перший Саміт миру, який 15 – 16 червня пройшов у Швейцарії.

Важливо Поважаємо територіальну цілісність і суверенітет Китаю, хотіли б цього у відповідь, – Зеленський

Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю

Кулеба розповів, що під час зустрічі обмінявся думками зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.

Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі,

– підкреслив глава МЗС.

До речі Київ готовий взяти участь у мирному саміті Китаю: посол України назвала принципову умову

Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю / Фото з соцмереж міністра