Дмитро Кулеба зустрівся з У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Зокрема, проінформував про перший Саміт миру, який 15 – 16 червня пройшов у Швейцарії.
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Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю
Кулеба розповів, що під час зустрічі обмінявся думками зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.
Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі,
– підкреслив глава МЗС.
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Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю / Фото з соцмереж міністра