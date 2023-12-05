По предварительным данным, мужчина погиб во время выполнения боевого задания. До начала вторжения Лесич работал юристом.

К теме Навсегда будет 29: в Прилуках люди на коленях провели воина в последний путь

Дмитрий Лесич погиб на войне

Коллега военнослужащего адвокат Максим Попов рассказал, что Лесич всегда предпочитал дела, где нужно было защитить интересы общества и людей.

До полномасштабного вторжения военный работал над рядом важных для всего города и страны проектов защиты прав граждан на чистую и безопасную окружающую среду, объектов природно-заповедного фонда, культурного наследия Одессы, а также сохранения парков, скверов и побережья города от застройки.

"Еще в студенческие годы Дмитрий был активным и неравнодушным гражданином, участвовал во многих акциях прямого действия, мирных собраниях и акциях протеста в городе Одесса", – сказал Попов.

Адвокат отметил, что 24 февраля 2022 года, после вторжения России, Дмитрий сразу же пошел записываться в ряды территориальной обороны.



Дмитрий Лесич погиб на фронте / Фото с фейсбук-страницы Максима Попова

Во время первого отпуска Дмитрия Максим Попов пообщался с Дмитрием о том, почему он решил уйти на фронт. Молодой человек рассказал, что просто "не смогу жить так, как жил до этого и не смогу просто так сидеть и работать".

Потому что само существование не только моей профессии, но и моего государства решается, и поставлен вопрос о существовании таких признаков государства как суверенитета, независимости и других присущих современным государствам черт,

– говорил военнослужащий.

По словам Попова, Дмитрий также считал, что именно волонтерское движение – это "один из столпов, на которых держится оборона нашего государства".

Обратите внимание! Вы можете принять участие в помощи семье погибшего военнослужащего. Для этого можно воспользоваться реквизитами, которые предоставила мама Дмитрия: номер карты – 4149 4378 7219 3659, по имени Лесич Л.В.

Приезжая в Одессу военнослужащий говорил, что хотел бы жить мирной жизнью. Но, по словам Дмитрия, он находился на фронте и "защищал жизнь, которой хотел бы, чтобы жило большинство моих сограждан".

"Я не против того, чтобы люди жили мирной жизнью. Это те ценности, какие, я считаю, сам призван защищать и за которые я воюю", – рассказывал Дмитрий.

После возвращения с фронта военный хотел продолжить заниматься юридическим делом и построить карьеру адвоката.

Максим Попов подчеркнул, что Дмитрий погиб, защищая наше Государство и своих сограждан.

Свобода, право, независимость для него были не пустыми словами. Это невосполнимая потеря для всех нас, для Украины. Вечная слава Герою,

– сказал адвокат Попов.

24 Канал выражает самые искренние соболезнования родным и близким защитника, погибшего на фронте против российской агрессии.