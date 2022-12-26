Теперь бывший лидер России станет первым заместителем военно-промышленной комиссии (ВПК), главой которой является сам Путин.

Важно Китаю выгодно "подвесить" Путина, – политолог о цели визита Медведева в Си Цзиньпин.

Ранее этого поста в составе комиссии не было. Как следует из указа кремлевского диктатора, первый заместитель наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседание органа.

Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин причислил:

главу МЧС Александра Куренкова,

в коллегию комиссии – председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,

заместителя министра экономического развития Максима Колесникова,

заместителя главы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще несколько человек.



Указ Путина / Скриншот

Справка. Военно-промышленная комиссия в России занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам гос политики в сфере ВПК, разработкой концепций и планов, контролем за их выполнением. До 2014 года она существовала в структуре правительства России, однако в сентябре 2014-го ее переподчинили непосредственно президенту.

Что следует знать о Дмитрии Медведеве

Дмитрий Медведев с 2008 по 2012 год был президентом России. После своей инаугурации Медведев назначил Путина премьер-министром, как он и обещал поступить во время предвыборной кампании. Пару Путина и Медведева в СМИ часто упоминают как "господствующий тандем".

Сейчас Медведев является верным миньоном Путина, который во всем поддерживает своего кремлевского царя, в том числе и в вопросе войны против Украины. Так что, как ни странно, Медведев часто выступает с абсурдными заявлениями в защиту Кремля и его руководителя. В частности: