Теперь бывший лидер России станет первым заместителем военно-промышленной комиссии (ВПК), главой которой является сам Путин.

Важно Китаю выгодно "подвесить" Путина, – политолог о цели визита Медведева в Си Цзиньпин.

Ранее этого поста в составе комиссии не было. Как следует из указа кремлевского диктатора, первый заместитель наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседание органа.

Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин причислил:

  • главу МЧС Александра Куренкова,
  • в коллегию комиссии – председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,
  • заместителя министра экономического развития Максима Колесникова,
  • заместителя главы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще несколько человек.


Указ Путина / Скриншот

Что следует знать о Дмитрии Медведеве

Дмитрий Медведев с 2008 по 2012 год был президентом России. После своей инаугурации Медведев назначил Путина премьер-министром, как он и обещал поступить во время предвыборной кампании. Пару Путина и Медведева в СМИ часто упоминают как "господствующий тандем".

Сейчас Медведев является верным миньоном Путина, который во всем поддерживает своего кремлевского царя, в том числе и в вопросе войны против Украины. Так что, как ни странно, Медведев часто выступает с абсурдными заявлениями в защиту Кремля и его руководителя. В частности:

  • Дмитрий Медведев 16 декабря намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО.
  • Медведев также заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "следует признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции".