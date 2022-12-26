Тепер колишній лідер Росії буде першим заступником військово-промислової комісії (ВПК), главою якої є сам Путін.
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Раніше цієї посади у складі комісії не було. Як випливає з указу кремлівського диктатора, перший заступник наділений правом замість голови самостійно проводити засідання органу.
Разом із Медведєвим до нового складу комісії Путін зарахував:
- главу МНС Олександра Куренкова,
- до колегії комісії – голову комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова,
- заступника міністра економічного розвитку Максима Колесникова,
- заступника глави Мінпромторгу Кирила Лисогорського і ще кількох людей.
Указ Путіна / Скриншот
Що слід знати про Дмітрія Мєдвєдєва
Дмітрій Мєдвєдєв з 2008 по 2012 рік був президентом Росії. Після своєї інавгурації Мєдвєдєв призначив Путіна прем'єр-міністром, як він і обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії. Пару Путіна та Медведєва у ЗМІ часто згадують як "панівний тандем".
Зараз Мєдвєдєв є вірним посіпакою Путіна, який у всьому підтримує свого кремлівського царя, зокрема й у питанні війни проти України. Тож, як не дивно, Мєдвєдєв доволі часто виступає з абсурдними заявами на захист Кремля та його очільника. Зокрема:
- Дмітрій Мєдвєдєв 16 грудня натякнув, що Росія хотіла б вдарити по країнах НАТО.
- Медведєв також заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні "треба визнати правомірність вимог Росії у межах так званої спеціальної військової операції".