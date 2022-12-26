Тепер колишній лідер Росії буде першим заступником військово-промислової комісії (ВПК), главою якої є сам Путін.

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Раніше цієї посади у складі комісії не було. Як випливає з указу кремлівського диктатора, перший заступник наділений правом замість голови самостійно проводити засідання органу.

Разом із Медведєвим до нового складу комісії Путін зарахував:

главу МНС Олександра Куренкова,

до колегії комісії – голову комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова,

заступника міністра економічного розвитку Максима Колесникова,

заступника глави Мінпромторгу Кирила Лисогорського і ще кількох людей.



Указ Путіна / Скриншот

Довідка. Військово-промислова комісія у Росії займається організацією та координацією діяльності федеральних відомств з питань державної політики у сфері ВПК, розробленням концепцій і планів, контролем за їх виконанням. До 2014 року вона існувала в структурі уряду Росії, проте у вересні 2014 року її перепідпорядкували безпосередньо президенту.

Що слід знати про Дмітрія Мєдвєдєва

Дмітрій Мєдвєдєв з 2008 по 2012 рік був президентом Росії. Після своєї інавгурації Мєдвєдєв призначив Путіна прем'єр-міністром, як він і обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії. Пару Путіна та Медведєва у ЗМІ часто згадують як "панівний тандем".

Зараз Мєдвєдєв є вірним посіпакою Путіна, який у всьому підтримує свого кремлівського царя, зокрема й у питанні війни проти України. Тож, як не дивно, Мєдвєдєв доволі часто виступає з абсурдними заявами на захист Кремля та його очільника. Зокрема: