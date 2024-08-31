Узнать об этом получилось благодаря утечке крупнейшей базы пограничной службы ФСБ о людях, которые пересекали границу России с 2014 до 2023 года. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Принц крови․ Как могущественный клан Патрушевых хочет дорваться до власти в России после смерти Путина

Что стало известно благодаря утечке данных ФСБ

По информации росСМИ, в августе 2023 года Патрушев посетил Гагры на автомобиле вместе с Артемьевой и тремя детьми, которые имели фамилию Патрушев и отчество Дмитриевич. В Абхазии они провели всего один день.

В 2021 году одна из российских газет сообщила о возможных отношениях между Патрушевым и Артемьевой. Журналисты также обнаружили, что на Артемьеву оформлена часть земельного участка в Подмосковье, а другая часть записана на вероятную бывшую жену Патрушева, Елизавету.

Также есть информация, что Патрушев и Артемьева могут иметь пять детей. Первый ребенок родился в конце 2010 года, а их знакомство, вероятно, произошло в конце 2009 или в начале 2010 года.

Что известно об Артемьевой

Артемьева ранее работала на модном телеканале WFC. После того, как она познакомилась с Патрушевым, канал был приобретен миллиардером Игарем Кесаевым, который имеет связи с "кланом" Патрушевых.

В результате Артемьева быстро продвинулась по карьерной лестнице – в 2012 году она стала генеральным директором, а в 2015 году получила 80% акций канала. В 2018 году она продала свои доли и покинула телеканал.

Также Артемьева владеет недвижимостью на сумму 2,8 миллиарда рублей, включая особняк на северо-западе Москвы, двумя квартирами в комплексе напротив Кремля и дачей в Твери.

После того как Патрушев в 2018 году стал главой российского Министерства сельского хозяйства, Артемьева получила НИИ "Сибнефтегазпроект", специализирующийся на исследованиях нефтегазовых месторождений в Сибири.

В 2019 году она лишилась этого института, а в 2022 году запустила реалити-шоу на российском телевидении, где ее соведущей была Наталья Попова, которая работает в фонде "Иннопрактика" – организации, связанной с Екатериной Тихоновой, которая является младшей дочерью Путина.

Заметим, что в доступных декларациях Патрушева нет ни жены, ни ее имущества.