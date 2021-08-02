Председатель Верховной Рады 3 августа провел телефонный разговор с Игорем Гросу. Политики обсудили не только будущее сотрудничество, но и вспомнили об общих вызовах.
К теме Партия Санду получила монобольшинство на парламентских выборах в Молдове
Главное из разговора Разумкова и Гросу
Разумков поднял вопрос двустороннего сотрудничества, в частности, активизацию межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой.
Со своей стороны, мы готовы сотрудничать и обмениваться необходимым опытом. Впрочем, важно также развивать сотрудничество между Украиной и Молдовой на международных площадках,
– отметил глава парламента.
Он также поблагодарил Гросу за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. И добавил, что сегодня перед Украиной и Молдовой стоят общие вызовы.
"У нас общие проблемы – это Донбасс, Крым и Приднестровье. Это те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими странами", – подчеркнул Разумков.
Интересно До потери сознания: в Молдове политики жестко подрались в прямом эфире – видео
Напоследок Разумков пригласил Гросу посетить Украину с официальным визитом. Когда именно это может произойти, пока неизвестно.