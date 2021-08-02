Голова Верховної Ради 3 серпня провів телефонну розмову з Ігорем Гросу. Політики обговорили не лише майбутню співпрацю, але й згадали про спільні виклики.

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Головне з розмови Разумкова та Гросу

Разумков порушив питання двосторонньої співпраці, зокрема, активізацію міжпарламентського діалогу між Україною та Молдовою.

Зі свого боку, ми готові співпрацювати та обмінюватися необхідним досвідом. Утім, важливо також розвивати співробітництво між Україною та Молдовою на міжнародних майданчиках,

– зазначив глава парламенту.

Він також подякував Гросу за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. І додав, що сьогодні перед Україною та Молдовою стоять спільні виклики.

"Ми маємо спільні проблеми – це Донбас, Крим та Придністров'я. Це ті виклики, що сьогодні стоять перед нашими країнами", – наголосив Разумков.

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Наостанок Разумков запросив Гросу відвідати Україну з офіційним візитом. Коли саме це можу статися, наразі невідомо.

Цікаво! Ігор Гросу очолює партію чинної президентки Молдови Майї Санду "Дія та солідарність". На парламентських виборів цю партію підтримали 52,8%.