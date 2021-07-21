Бійка розпочалась після того, як Тофілат назвав Косована "недоноском". Косован вилив на опонента стакан води, а той у відповідь ударив його. Після того, як Тофілат повалив ексзаступника голови МВС на підлогу, а той втратив свідомість, прямий ефір перервали.

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Член партії "Альянс за об'єднання румунів" Дорін Кіртоаке, який також був гостем програми, повідомив, що до студії телеканалу jurnal TV викликали швидку.

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Та згодом ведучий програми Ora Expertizei Дмитро Мішин написав у своєму фейсбуці, що чоловіки владнали конфлікт та опублікував фото, де Тофілат та Косован тиснуть одне одному руки.

Керівництво телеканалу заявило. що вкрай негативно ставиться до бійок в ефірі своїх програм. Також вони додали, що цей інцидент не був попередньо зрежисований.

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