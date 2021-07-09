Суперечка політиків сталась в одному з ефірів українських телеканалів. Верещук заявила, що Шуфрич передражнював її.
До речі Верещук та Шуфрич влаштували словесну перепалку у прямому ефірі
Мушу публічно попередити пана Шуфрича та подібних йому "джентльменів": ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби. В прямому ефірі,
– сказала політикиня.
Як почався конфлікт
Суперечка виникла під час ток-шоу. Конфлікт виник після слів нардепа від ОПЗЖ щодо Верещук, яку він закликав "не верещати".
Політикиня натомість просила нардепа поводитися коректно та "не істерити".