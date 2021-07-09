Суперечка політиків сталась в одному з ефірів українських телеканалів. Верещук заявила, що Шуфрич передражнював її.

До речі Верещук та Шуфрич влаштували словесну перепалку у прямому ефірі

Мушу публічно попередити пана Шуфрича та подібних йому "джентльменів": ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби. В прямому ефірі,

– сказала політикиня.

Як почався конфлікт

Суперечка виникла під час ток-шоу. Конфлікт виник після слів нардепа від ОПЗЖ щодо Верещук, яку він закликав "не верещати".

Політикиня натомість просила нардепа поводитися коректно та "не істерити".

Зверніть увагу! Раніше Шуфрич сварився у прямому ефірі з іншим "слугою" Юрієм Камельчуком. Тоді навіть ледь не дійшло до бійки.