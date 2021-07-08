Інцидент трапився у прямому ефірі на шоу одного із телеканалів. Гостями студії там були нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук та представник "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

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Деталі суперечки Верещук та Шуфрича

Суперечка спалахнула після слів нардепа від ОПЗЖ щодо Верещук, яку він закликав "не верещати".

Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю,

– випалив Шуфрич.

"Слуга народу" вирішила не мовчати та у відповідь попросила нардепа поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки й не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю", – зазначила Верещук.

До слова, у той час парламентарі обговорювали примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Депутатка від "Слуги народу" заявляла, що такі дії режиму Олександра Лукашенка були незаконними. Натомість її колега з ОПЗЖ стверджував, що це звичайна процедура, яка періодично трапляється скрізь.

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