Инцидент произошел в прямом эфире на шоу одного из телеканалов. Гостями студии там были нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.
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Детали спора Верещук и Шуфрича
Спор вспыхнул после слов нардепа от ОПЗЖ в отношении Верещук, которую он призвал "не пищать".
Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не визжите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо визжать, когда я говорю,
– выпалил Шуфрич.
"Слуга народа" решила не молчать и в ответ попросила нардепа вести себя корректно.
"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", – отметила Верещук.
К слову, в то время парламентарии обсуждали принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Депутат от "Слуги народа" заявляла, что такие действия режима Александра Лукашенко были незаконными. А ее коллега из ОПЗЖ утверждал, что это обычная процедура, которая периодически случается везде.
Посадка самолета в Беларуси: что известно
- В мае 2021 года в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair. Все потому, что на борту якобы была взрывчатка.
- После проверки бомбу не нашли, зато задержали 2 пассажиров – журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Международное сообщество резко осудило такие действия режима Лукашенко и ввело санкции.