Спор политиков произошел в одном из эфиров украинских телеканалов. Верещук заявила, что Шуфрич передразнивал ее.

Кстати Верещук и Шуфрич устроили словесную перепалку в прямом эфире

Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире,

– сказала политик.

Как начался конфликт

Спор возник во время ток-шоу. Конфликт возник после слов нардепа от ОПЗЖ касательно Верещук, которую он призвал "не пищать".

Политик взамен просила нардепа вести себя корректно и "не истерить".

Обратите внимание! Ранее Шуфрич выступил в прямом эфире с другим "слугой" Юрием Камельчуком. Тогда даже едва не дошло до драки.