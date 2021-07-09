Спор политиков произошел в одном из эфиров украинских телеканалов. Верещук заявила, что Шуфрич передразнивал ее.
Кстати Верещук и Шуфрич устроили словесную перепалку в прямом эфире
Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире,
– сказала политик.
Как начался конфликт
Спор возник во время ток-шоу. Конфликт возник после слов нардепа от ОПЗЖ касательно Верещук, которую он призвал "не пищать".
Политик взамен просила нардепа вести себя корректно и "не истерить".