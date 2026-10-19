Новым командующим Третьим армейским корпусом стал командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк, – СМИ

Дмитрий Рогозюк стал командиром Третьего армейского корпуса после руководства 60-й отдельной механизированной бригадой. Под его командованием подразделение добилось значительных успехов в освобождении территорий в ходе операции "Вивальди".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", о кадровом назначении объявил командующий Группировкой войск "Центр", бригадный генерал Андрей Билецкий, во время пресс-конференции, посвященной итогам операции "Вивальди".

Смена командования и технологический прорыв

Бригада претерпела коренные преобразования за год под руководством Рогозюка. Он рассказал журналистам, что 60-я ОМБр прошла путь от "проблемной" бригады до одного из самых эффективных формирований Сил обороны Украины.

Сегодня мой доклад будет именно о работе в 60-й бригаде. С чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы с того, в каком состоянии эта бригада входила в состав корпуса и в каком состоянии она находилась, когда я принимал командование этим воинским соединением. Наибольшие успехи в полосе корпуса противник имел именно в полосе 60-й бригады. Темпы продвижения и устойчивость обороны были одними из худших в корпусе. Соответственно, управление самой бригадой было в чем-то нарушено. Комплектование, подготовка – все было на низком уровне. Такого понимания в бригаде, как наземные роботизированные комплексы, вообще не было,

– отметил он.

По словам Рогозюка, в подразделении изменили систему управления войсками и внедрили современные стандарты подготовки.

Прежде всего мы уделили внимание изменению подходов к управлению: конечно, приняли кадровые решения, произошла замена и включение не только юридического подразделения в состав 3-го армейского корпуса, но и внедрение систем управления и подходов к ведению боя,

– подчеркнул Рогозюк.

60-я бригада была задействована во всех четырех этапах наступательной операции "Вивальди". Командир рассказал, что сначала военнослужащие стабилизировали участок фронта, после чего перешли к контрнаступательным действиям.

Рогозюк добавил, что за некоторое время 60-я бригада "прошла путь от той бригады, которая не может удержать фронт, до бригады, которая показала второй результат по освобожденной территории в операции "Вивальди" – после коллег из 3-й штурмовой бригады".

Что известно о Рогозюке

Дмитрий Рогозюк встал на защиту Украины в декабре 2013 года. Он служил в бригаде транспортной авиации и обеспечивал тыл во время войны на востоке страны.

В 2017 году военный вернулся к гражданской жизни, а после начала полномасштабного вторжения вновь вступил в ряды ВСУ. В частности, он защищал столицу в составе полка "Азов".

Впоследствии он командовал ротой в 1-м штурмовом батальоне 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом, возглавлял оперативное планирование, а после создания армейского корпуса стал заместителем начальника штаба.

Рогозюк возглавил 60-ю ОМБр в октябре 2025 года, когда бригада вошла в состав Третьего армейского корпуса.

А предыдущий командир 60-й бригады стал фигурантом уголовного дела о хищении в армии.