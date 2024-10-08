Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, которые должны установить причину смерти мужчины. Что известно о Дмитрии Шевчике, какой была его политическая и личная жизнь – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о Дмитрии Шевчике

Родился Дмитрий Шевчик в Кривом Роге в 1977 году. Политик за свою жизнь получил неплохое образование:

в 1999 году окончил Киевский экономический университет по специальности "Маркетинг";

в 2003 году – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, специальность "Международное право";

в 2013 году получил образование в Международном институте менеджмента ЛИНК по специальности "Управление деятельностью и изменениями";

в 2015 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил специальность "Государственное управление";

в 2015 году учился в Бизнес-школе Insead (Франция) по "Программе развития стратегического лидерства".



Дмитрий Шевчик имел хорошее образование, работал в металлургии и политической сфере / Фото с фейсбука политика

С 2003 года он работал в ПАО "ЮГОК" в Кривом Роге в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В 2015 году был назначен генеральным директором одного из крупнейших украинских заводов ПАО "ЦГОК" в Кривом Роге.

Дмитрий Шевчик был женат и воспитывал троих сыновей.

Какой была политическая жизнь Шевчика

В 2006 году баллотировался в Верховную Раду от Блока Литвина, но не прошел. В 2015 году стал депутатом Днепропетровского облсовета от Оппозиционного блока.

Согласно данным ОО "Движение ЧЕСТНО", Дмитрий Шевчик прогуливал половину заседаний совета. В 2018 году он был включен в список кандидатов на отзыв.

Шевчик также игнорировал профильную комиссию по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания, членом которой был. В 2018 году депутат ни разу не пришел на заседание.

На местных выборах 2020 года Шевчик был кандидатом на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа". По результатам голосования в первом туре занял второе место, набрал 25,94% голосов и вышел во второй тур.

Его конкурентом был действующий городской голова Юрий Вилкул, который набрал 44,96% голосов в первом туре, однако снял свою кандидатуру по состоянию здоровья и в пользу представителя от ОПЗЖ Константина Павлова.

Какие взгляды имел политик

Украинский журналист Алексей Братущак связывал Дмитрия Шевчика с Вадимом Новинским. На своей странице в фейсбуке Шевчик иногда распространял передачи, которые вел пророссийский олигарх на ныне запрещенном телеканале "НАШ".



Скриншот со страницы Дмитрия Шевчика в фейсбуке

Также политики публиковал фото к 9 мая с российскими лозунгами и запрещенной коммунистической символикой, а также поздравлял своих читателей с "Великой победой".



Дмитрий Шевчик распространяет запрещенную в Украине коммунистическую символику / Фото с фейсбука политика

В конце концов он присоединился к партии "Слуга народа". Во время презентации кандидатов в мэры от "Слуги народа" к Дмитрию Шевчику подошел журналист издания "Новое время" и спросил, признает ли он Россию агрессором. Конкретного ответа не прозвучало.

Интересно, что на своей странице политик до начала полномасштабного вторжения публиковал сообщения на русском языке, а уже после 24 февраля перешел на украинский.

Какие данные указывал Шевчик в декларации

Согласно декларации за 2019 год, Дмитрий Шевчик заработал более 12 миллионов гривен и получил 1 687 страховых выплат. Его жена получила деньги за отчуждение недвижимости – 630 тысяч гривен.

На счетах семьи хранятся: в гривнах – более одного миллиона гривен, более 700 тысяч долларов США, более 200 тысяч евро и еще 87,5 тысячи венгерских форинтов.

Семья владеет тремя квартирами в Кривом Роге совокупной стоимостью 270 тысяч гривен.

Что касается транспорта, то, согласно декларации за 2029 год, Шевчик автомобилей не имеет. BMV 730D 2015 года выпуска записан на жену. Катера – "DORADO SILVER" и "Южанка-2" находились в собственности третьих лиц.

Как и где Дмитрия Шевчика обнаружили мертвым

О смерти Дмитрия Шевчика 8 октября сообщили журналисты Суспильного и других украинских изданий, со ссылкой на собственные источники.



В Кривом Роге нашли мертвым Дмитрия Шевчика / Фото Нацполиции

В телеграм-канале полиции Днепропетровской области сообщили, что происшествие произошло на одной из баз отдыха в Криворожском районе. На месте работают правоохранители, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр территории, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей.



На месте происшествия продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции

Сейчас в полиции сообщили, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".