Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які мають встановити причину смерті чоловіка. Що відомо про Дмитра Шевчика, яким було його політичне та особисте життя – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК та кандидата в мери Дмитра Шевчика

Народився Дмитро Шевчик у Кривому Розі у 1977 році. Політик за своє життя здобув непогану освіту:

  • у 1999 році закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Маркетинг";
  • у 2003 – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність "Міжнародне право";
  • у 2013 році здобув освіту у Міжнародному інституті менеджменту ЛІНК за спеціальністю "Управління діяльністю та змінами";
  • у 2015 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та отримав спеціальність "Державне управління";
  • у 2015 році навчався у Бізнес-школі Insead (Франція) за "Програмою розвитку стратегічного лідерства".

Дмитро Шевчик був політиком і здобув гарну освіту
Дмитро Шевчик мав гарну освіту, працював у металургії і політичній сфері / Фото з фейсбуку політика

З 2003 року він працював у ПАТ "ПівдГЗК" у Кривому Розі на посаді заступника генерального директора з комерційних питань. У 2015 році був призначений генеральним директором одного з найбільших українських заводів ПАТ "ЦГКЗ" у Кривому Розі.

Дмитро Шевчик був одружений та виховував трьох синів.

У 2006 році балотувався у Верховну Раду від Блоку Литвина, але не пройшов. У 2015 році став депутатом Дніпропетровської облради від Опозиційного блоку.

Згідно з даними ГО "Рух ЧЕСНО", Дмитро Шевчик прогулював половину засідань ради. У 2018 році він був включений у список кандидатів на відкликання.

Шевчик також ігнорував профільну комісію з питань підприємництва, переробної промисловості, торгівельного та побутового обслуговування, членом якої був. У 2018 році депутат жодного разу не прийшов на засідання.

На місцевих виборах 2020 року Шевчик кандидувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу". За результатами голосування у першому турі посів друге місце, набрав 25,94% голосів та вийшов до другого туру.

Його конкурентом був чинний міський голова Юрій Вілкул, який набрав 44,96% голосів у першому турі, однак зняв свою кандидатуру за станом здоров'я та на користь представника від ОПЗЖ Костянтина Павлова.

Український журналіст Олексій Братущак пов'язував Дмитра Шевчика із Вадимом Новинським. На своїй сторінці у фейсбуці Шевчик іноді поширював передачі, які вів проросійський олігарх на нині забороненому телеканалі "НАШ".

Дмитро Шевчик поширював проросійські передачі у фесбуці
Скриншот зі сторінки Дмитра Шевчика у фейсбуці

Також політики публікував фото до 9 травня з російськими лозунгами та забороненою комуністичною символікою, а також вітав своїх читачів з "Вєлікой побєдой".

Дмитро Шевчик вітав з Днем перемоги українців
Дмитро Шевчик поширює заборонену в Україні комуністичну символіку / Фото з фейсбуку політика

Зрештою він долучився до партії "Слуга народу". Під час презентації кандидатів в мери від "Слуги народу", до Дмитра Шевчика підійшов журналіст видання "Новое время" й спитав, чи визнає він Росію агресором. Конкретної відповіді не прозвучало.

Цікаво, що на своїй сторінці політик до початку повномасштабного вторгнення публікував дописи російською мовою, а вже після 24 лютого перейшов на українську.

Згідно з декларацією за 2019 рік, Дмитро Шевчик заробив більше ніж 12 мільйонів гривень й отримав 1 687 страхових виплат. Його дружина отримала гроші за відчуження нерухомості – 630 тисяч гривень.

На рахунках сім'ї зберігаються: в гривнях – більше одного мільйону гривень. Понад 700 тисяч доларів США. Більше ніж 200 тисяч євро і ще 87,5 тисяч угорських форинтів.

Сім'я володіє трьома квартирами в Кривому Розі, сукупною вартістю 270 тисяч гривень.

Що стосується транспорту, то, згідно з декларацією за 2029 рік, Шевчик автомобілів не має. BMV 730D 2015 року випуску записано на дружину. Катери – DORADO SILVER і Южанка-2 перебували у власності третіх осіб.

Про смерть Дмитра Шевчика 8 жовтня повідомили журналісти Суспільного та інших українських видань, з посиланням на власні джерела.

Дмитра Шевчика знайшли мертвим 8 жовтня
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика / Фото Нацполіції

У телеграм-каналі поліції Дніпропетровщини повідомили, що подія сталася на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі. На місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Триває огляд території, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків.

Дмитро Шевчик міг вчинити самогубство
На місці події тривають слідчі дії / Фото Нацполіції

Наразі в поліції повідомили, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".