Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які мають встановити причину смерті чоловіка. Що відомо про Дмитра Шевчика, яким було його політичне та особисте життя – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Дмитра Шевчика

Народився Дмитро Шевчик у Кривому Розі у 1977 році. Політик за своє життя здобув непогану освіту:

у 1999 році закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Маркетинг";

у 2003 – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність "Міжнародне право";

у 2013 році здобув освіту у Міжнародному інституті менеджменту ЛІНК за спеціальністю "Управління діяльністю та змінами";

у 2015 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та отримав спеціальність "Державне управління";

у 2015 році навчався у Бізнес-школі Insead (Франція) за "Програмою розвитку стратегічного лідерства".



Дмитро Шевчик мав гарну освіту, працював у металургії і політичній сфері / Фото з фейсбуку політика

З 2003 року він працював у ПАТ "ПівдГЗК" у Кривому Розі на посаді заступника генерального директора з комерційних питань. У 2015 році був призначений генеральним директором одного з найбільших українських заводів ПАТ "ЦГКЗ" у Кривому Розі.

Дмитро Шевчик був одружений та виховував трьох синів.

Яким було політичне життя Шевчика

У 2006 році балотувався у Верховну Раду від Блоку Литвина, але не пройшов. У 2015 році став депутатом Дніпропетровської облради від Опозиційного блоку.

Згідно з даними ГО "Рух ЧЕСНО", Дмитро Шевчик прогулював половину засідань ради. У 2018 році він був включений у список кандидатів на відкликання.

Шевчик також ігнорував профільну комісію з питань підприємництва, переробної промисловості, торгівельного та побутового обслуговування, членом якої був. У 2018 році депутат жодного разу не прийшов на засідання.

На місцевих виборах 2020 року Шевчик кандидувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу". За результатами голосування у першому турі посів друге місце, набрав 25,94% голосів та вийшов до другого туру.

Його конкурентом був чинний міський голова Юрій Вілкул, який набрав 44,96% голосів у першому турі, однак зняв свою кандидатуру за станом здоров'я та на користь представника від ОПЗЖ Костянтина Павлова.

Які погляди мав політик

Український журналіст Олексій Братущак пов'язував Дмитра Шевчика із Вадимом Новинським. На своїй сторінці у фейсбуці Шевчик іноді поширював передачі, які вів проросійський олігарх на нині забороненому телеканалі "НАШ".



Скриншот зі сторінки Дмитра Шевчика у фейсбуці

Також політики публікував фото до 9 травня з російськими лозунгами та забороненою комуністичною символікою, а також вітав своїх читачів з "Вєлікой побєдой".



Дмитро Шевчик поширює заборонену в Україні комуністичну символіку / Фото з фейсбуку політика

Зрештою він долучився до партії "Слуга народу". Під час презентації кандидатів в мери від "Слуги народу", до Дмитра Шевчика підійшов журналіст видання "Новое время" й спитав, чи визнає він Росію агресором. Конкретної відповіді не прозвучало.

Цікаво, що на своїй сторінці політик до початку повномасштабного вторгнення публікував дописи російською мовою, а вже після 24 лютого перейшов на українську.

Які дані зазначав Шевчик у декларації

Згідно з декларацією за 2019 рік, Дмитро Шевчик заробив більше ніж 12 мільйонів гривень й отримав 1 687 страхових виплат. Його дружина отримала гроші за відчуження нерухомості – 630 тисяч гривень.

На рахунках сім'ї зберігаються: в гривнях – більше одного мільйону гривень. Понад 700 тисяч доларів США. Більше ніж 200 тисяч євро і ще 87,5 тисяч угорських форинтів.

Сім'я володіє трьома квартирами в Кривому Розі, сукупною вартістю 270 тисяч гривень.

Що стосується транспорту, то, згідно з декларацією за 2029 рік, Шевчик автомобілів не має. BMV 730D 2015 року випуску записано на дружину. Катери – DORADO SILVER і Южанка-2 перебували у власності третіх осіб.

Як і де Дмитра Шевчика виявили мертвим

Про смерть Дмитра Шевчика 8 жовтня повідомили журналісти Суспільного та інших українських видань, з посиланням на власні джерела.



У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика / Фото Нацполіції

У телеграм-каналі поліції Дніпропетровщини повідомили, що подія сталася на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі. На місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Триває огляд території, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків.



На місці події тривають слідчі дії / Фото Нацполіції

Наразі в поліції повідомили, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".