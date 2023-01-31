Приговор в отношении экс-заместителя одного из Департаментов Генпрокуратуры ВАКС вынес 31 января. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции и подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Раньше Скандально известный экс-прокурор Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог
Что известно о деле Суса
В САП отметили, что ВАКС признал виновным бывшего заместителя начальника Департамента – начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры по частям 3, 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Заметим, что речь идет о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".
Сусу назначили 9 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года и конфискацию имущества. Также его лишили чина старшего советника юстиции и применили спецконфискацию к значительному перечню предметов.
Прокуратура инкриминировала Сусу присвоение и продажу имущества на 814 тысяч гривен, которое было изъято во время обысков подпольных казино в Киеве (денежные средства, игровые автоматы, покерные и рулеточные столы, барные стулья и даже видеорегистратор),
– отметили в Центре противодействия коррупции.
Также там добавили, что в своем последнем слове Сус заявил, что он сказал все, что хотел по ходу судебного разбирательства и лишь добавил: "Ставки сделаны, ставок больше нет".
Чем известен Дмитрий Сус
- В 2016 году его отстранили от работы из-за конфликта с НАБУ.
- В апреле 2017-го Стуса уволили из прокуратуры.
- В июле этого года детективы НАБУ задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта "Борисполь". Его обвинили в завладении чужим имуществом при проведении следственных действий в ряде уголовных производств путем злоупотребления своим служебным положением.
- Кстати, осенью 2016 года журналисты выяснили, что Дмитрий Сус ездил на автомобиле Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который, согласно документам, принадлежал его 85-летней бабушке.
- Позже Соломенский райсуд Киева отправил Суса под домашний арест, обязав носить электронный браслет. В январе 2018 года мера пресечения была изменена на залог.