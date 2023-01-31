Приговор в отношении экс-заместителя одного из Департаментов Генпрокуратуры ВАКС вынес 31 января. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции и подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Что известно о деле Суса

В САП отметили, что ВАКС признал виновным бывшего заместителя начальника Департамента – начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры по частям 3, 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Заметим, что речь идет о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

Сусу назначили 9 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года и конфискацию имущества. Также его лишили чина старшего советника юстиции и применили спецконфискацию к значительному перечню предметов.

Прокуратура инкриминировала Сусу присвоение и продажу имущества на 814 тысяч гривен, которое было изъято во время обысков подпольных казино в Киеве (денежные средства, игровые автоматы, покерные и рулеточные столы, барные стулья и даже видеорегистратор),

– отметили в Центре противодействия коррупции.

Также там добавили, что в своем последнем слове Сус заявил, что он сказал все, что хотел по ходу судебного разбирательства и лишь добавил: "Ставки сделаны, ставок больше нет".

Обратите внимание! Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Чем известен Дмитрий Сус