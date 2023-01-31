Вирок щодо ексзаступника одного з Департаментів Генпрокуратури ВАКС ухвалив 31 січня. Про це повідомили в Центрі протидії корупції та згодом підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше Скандальновідомий експрокурор Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу

Що відомо про справу Суса

У САП зазначили, що колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури ВАКС визнав винним за частинами 3, 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Зауважимо, що йдеться про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Сусу призначили 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та конфіскацію майна. Також його позбавили класного чину старшого радника юстиції та застосували спецконфіскацію до значного переліку предметів.

Прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч гривень, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві (грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор),

– зазначили в Центрі протидії корупції.

Також там додали, у своєму останньому слові Сус заявив, що він сказав все, що хотів по ходу судового розгляду і лише додав: "Ставки зроблені, ставок більше немає".

Зверніть увагу! Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Чим відомий Дмитро Сус