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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Скандальновідомий екс-прокурор Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу

78 Читать новость на русском
Дмитро Сус
Дмитро Сус

Екс-заступник керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

Про це з посиланням на адвоката Дмитра Дмитренка повідомляє "УП".

"Дмитро Сус, дійсно, 20 березня вийшов під заставу в 1,2 мільйона гривень", – розповів адвокат.

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Водночас він відмовився сказати, хто вніс заставу, посилаючись на адвокатську таємницю.

Нагадаємо, НАБУ підозрює колишнього високопосадовця у систематичному привласнені чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Також Дмитра Суса підозрюють у залучанні співробітників Департаменту ГПУ для реалізації свого злочинного умислу. Крім того, встановлено факт внесення підозрюваним завідомо недостовірних даних до його декларації за 2015 рік. Дмитро Сус не зареєстрував свій позашляховик Audi Q7, який до цього був зареєстрований на його 85-річну бабусю. 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

НАБУ проводило розслідування з жовтня 2016 року. Підозру колишньому співробітнику ГПУ повідомили 26 липня 2017 року після його попереднього затримання на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Хто такий Дмитро Сус? Протягом 2016 року Дмитро Сус перебував на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а у подальшому – заступника керівника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Теги: Новини політики Новини України ГПУ
Джерело: 24 Канал
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